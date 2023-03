Orietta Berti non sarà presente alla puntata di “Domenica In” dedicata a Paolo Limiti: perché non potrà partecipare

Maria Venier ha deciso di dedicare un largo spazio della puntata di “Domenica In” di sabato 26 marzo al ricordo del noto paroliere e conduttore Paolo Limiti, scomparso nel 2017 a 77 anni. Per l’occasione, la conduttrice ha deciso di invitare tutti gli amici dell’indimenticabile Paolo Limiti. Con ‘Zia Mara’, in studio ci sarà Justine Mattera, sua collega ed ex moglie, la cantante Giovanna e Tiziana Rivale, che canterà “La voce del silenzio” uno dei brani più celebri scritti da Limiti, interpretato poi dalla sua amica Mina.

Inoltre, ad omaggiare il paroliere ci saranno anche Manuela Villa, Iva Zanicchi, Gigi Finizio e, in collegamento da Los Angeles, gli amici di Paolo e Mara. Infine, la Venier farà una lunga intervista a Carlo Cinque, collaboratore di Limiti, il quale è stato al suo fianco negli ultimi 10 anni della sua vita e che, dopo la sua morte, ha deciso di fondare l’associazione “Etta e Paolo Limiti”. L’unica grande assente? L’amica di vecchia data Orietta Berti. Ma a cosa si deve la sua mancanza?

“TvBlog” ha rivelato che, in realtà, Orietta Berti era stata invitata da Mara per questo omaggio. Tuttavia, la cantante è stata costretta, suo malgrado, a rifiutare. A quanto pare, non avrebbe avuto la liberatoria da parte di Pier Silvio Berlusconi, a causa del suo impegno da opinionista con il “Grande Fratello Vip”. Questa decisione dell’azienda lascia sicuramente un po’ interdetti. Orietta e Paolo Limiti erano legati da una fortissima amicizia, per cui sarebbe stato molto significativo avere anche lei presente in un pomeriggio dedicato proprio al suo ricordo e alla sua vita e carriera. Per giunta, “Domenica In” non si scontra neanche con il GF Vip, motivo per il quale la Berti avrebbe potuto partecipare tranquillamente alla trasmissione.

Ospiti di Domenica In

Oltre all’omaggio a Paolo Limiti, nella prossima puntata di “Domenica In”, Mara Venier intervisterà anche Walter Veltroni e Neri Marcorè che parleranno del loro film “Quando“. Dopodiché, tra gli ospiti ci saranno anche Gabriella Labate, la moglie di Raf, la cantante Giorgia e l’attore Rocco Papaleo. Infine, ci sarò Sergio Bernal Alonso, un danzatore di fama mondiale e primo ballerino del Ballet Nacional de Espana, che si esibirà in un meraviglioso flamenco.