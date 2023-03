Orietta Berti fa a pezzi la famiglia Fiordelisi: sfogo fiume social

Orietta Berti ancora una volta contro Antonella Fiordelisi. La modella è stata eliminata dal reality a seguito di un appello dei suoi genitori, che vedendola piangere e disperarsi per giorni, hanno esortato i suoi fan a non votarla e a farla uscire dalla Casa più spiata d’Italia. Addirittura, la mamma dell’ex schermitrice ha scritto una lettera aperta a Piersilvio Berlusconi in cui difendeva la figlia dagli attacchi ricevuti e, in particolare, se la prendeva con Orietta Berti, che ha spesso criticato la concorrente.

La cantante non aveva affatto gradito le parole della madre di Antonella, a cui ha ribadito nella puntata di lunedì 20 marzo di averle solamente dato dei consigli per poter crescere, dato che con tale arroganza e spavalderia potrebbe essere difficile per lei avere una carriera duratura nel mondo dello spettacolo. Oggi 22 marzo, prendendo spunto da un articolo di “Vanity Fair” in sua difesa, la voce di “Finchè la barca va” è tornata sull’argomento, ribadendo il suo pensiero sull’ex vippona e lanciando un appello al mondo dei social:

Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari, e che saranno state dettate da una uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere… con la sua leggerezza. Ci tengo però a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve ne l’arroganza, ne la supponenza, ne il recitare una parte che non vi appartiene… perché la vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e con il sorriso.

Insomma, si può essere d’accordo o meno con le opinioni della Berti, ma sicuramente il suo invito a prendere il gioco del GF Vip con più leggerezza risulta più che lecito. Spesso i genitori e i fan dei vipponi sembrano diventare essi stessi concorrenti, arrivando a fare uscite infelice e alimentando una tossicità sui social a dir poco esagerata per quello che è, alla fine, solo un reality. Antonella Fiordelisi, però, sembra non voler ancora posare l’ascia di guerra. L’influencer si sta scatenando sui social e continua a mettere like e a commentare chiunque si sia scagliata contro di lei in questi mesi, tra cui anche Orietta.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: “L’amore vince su tutto”

Dopo l’eliminazione di Antonella dal “Grande Fratello Vip”, l’ex vippona e il fidanzato Edoardo Donnamaria non si sono mai più lasciati. La coppia è apparsa molto innamorata e felice sui social, dove stanno condividendo molto della loro quotidianità con i fan “Donnalisi”. Ieri sera, Antonella e Edoardo si sono goduti la loro prima cena romantica fuori a base di sushi e hanno postato una foto insieme in cui si scambiano un tenero bacio. Su Twitter, sotto la foto di coppia, la Fiordelisi ha voluto scrivere una didascalia, neanche a dirlo, in latino: “Amor vincit omnia”. Insomma, per ora l’amore tra i due sembra procedere a gonfie vele. Bisognerà aspettare la fine del GF Vip e i prossimi mesi per scoprire come si evolverà questa storia d’amore.