Manca poco alla fine della settima edizione del Grande Fratello Vip. Un programma durato oltre sei mesi, che ha fatto compagnia ad oltre tre milioni di telespettatori su Canale 5. Protagoniste del reality show Orietta Berti e Sonia Bruganelli che in qualità di opinioniste hanno movimentato la trasmissione con i loro commenti e le loro opinioni. Una coppia unita e affiatata nonostante le divergenze d’opinioni.

Il vero rapporto tra Orietta Berti e Sonia Bruganelli al GF Vip

Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono sempre andate molto d’accordo al GF Vip, al contrario di quanto accaduto lo scorso anno, quando la moglie di Paolo Bonolis ha litigato praticamente tutto il tempo con la collega Adriana Volpe. Scontri e discussioni che hanno turbato Signorini, tanto che il conduttore ha preferito riconfermare la Bruganelli ma non l’ex conduttrice Rai.

In un’intervista rilasciata a Tele Sette Orietta Berti ha svelato la richiesta ricevuta da Sonia Bruganelli:

“Creiamo una coppia bellissima. Ci siamo piaciute subito perché diciamo sempre quello che pensiamo. È nata una bella amicizia: mi ha chiesto di tenerci in contatto anche a programma finito e io le ho detto subito di sì”

Dunque, il rapporto tra Orietta Berti e Sonia Bruganelli andrà avanti pure dopo la fine del Grande Fratello Vip 7. E chissà che le due non tornino a lavorare insieme in un altro programma…Difficilmente ritorneranno nello studio di Cinecittà.

La cantante, che negli ultimi anni è diventata una delle più richieste in tv e non solo, dovrebbe tornare in Rai, a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Non sono esclusi altri nuovi progetti lavorativi. Diversa invece la posizione di Sonia Bruganelli.

La produttrice ha ammesso di essere pronta a mollare il GF Vip ma in un’ospitata a Casa Chi, condotto da Sophie Codegoni, ha confessato che non c’è ancora nulla di definitivo. Insomma, il futuro è decisamente tutto da scrivere…Di sicuro c’è chi scalpita per sedersi sulla poltrona da opinionista…

Giulia Salemi e Soleil Sorge, entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip, non hanno mai nascosto la voglia di mettersi alla prova in un ruolo del genere. Per l’italo-americana non sarebbe la prima volta visto che è stata già opinionista a La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso.