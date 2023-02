Orietta Berti: “Io in pensione? Ecco cosa ho deciso di fare”

A 79 anni l’Usignolo di Cavriago spopola in tv, tra vari programma Rai e Mediaset, e non mancano i concerti in giro per l’Italia

Orietta Berti ovunque in tv, tra Rai e Mediaset. La svolta è sicuramente arrivata al Festival di Sanremo 2020 e con la successiva hit, Mille, cantata con Fedez e Achille Lauro, che l’ha avvicinata ad un pubblico più giovane. Prima di approdare al Grande Fratello Vip, dove è opinionista insieme a Sonia Bruganelli, la cantante è stata a Il Cantante Mascherato, Fuori dal coro, The Voice Senior, Quelle brave ragazze.

L’Usignolo di Cavriago si dà da fare pure con i suoi concerti ed esibizioni live in giro per l’Italia ed è presente inoltre nelle librerie. Orietta Berti ha da poco pubblicato il libro Nella mia cucina. Le ricette di una vita, in cui consiglia ai lettori i piatti della sua tradizione famigliare. In più in questo periodo sta promuovendo il cofanetto La mia vita è un film e una serie di cover per cellulari, realizzati con la sua immagine.

Insomma Orietta Berti più attiva che mai, anche se in molti, soprattutto sui social network, hanno invitato l’artista ad andare in pensione e lasciare spazio a colleghi più giovani. A far discutere è stata soprattutto la sua partecipazione come opinionista al GF Vip. Partecipazione che però resterà un caso isolato: il prossimo autunno la Berti tornerà a Che tempo che fa di Fabio Fazio, uno dei primi a credere nel suo talento televisivo.

In un’intervista al settimanale Confidenze, Orietta Berti ha affermato con convinzione:

“La mia è una vita complicata, ma di sicuro non voglio fermarmi. Anzi, sono già piena di impegni per i prossimi due anni. Quindi, alla pensione non ci penso proprio!”

Insomma, con buona pace degli haters, Orietta Berti resterà sulla cresta dell’onda ancora per parecchio tempo…

Orietta Berti tra i personaggi più chiacchierati su Instagram

Oltre alla televisione, Orietta Berti spopola anche sui social network e in particolare su Instagram. Stando ad una classifica stilata dalla stessa piattaforma è al quarto posto dei personaggi italiani più chiacchierati. Sicuramente a far discutere le sue opinioni al Grande Fratello Vip, seppur in alcuni casi piuttosto deboli.

Orietta, infatti, cerca sempre di mettere una buona parola sui concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Eccezion fatta per Pamela Prati: sull’affare Mark Caltagirone la Berti ha affilato le unghie e ha ammesso apertamente di non credere alla soubrette del Bagaglino.