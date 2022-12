Orietta Berti ovunque in tv: Maurizio Costanzo spiega perché

La tv italiana non riesce a fare a meno di Orietta Berti. Da Rai a Mediaset, e viceversa, l’Usignolo di Cavriago è praticamente ovunque sul piccolo schermo. La svolta è sicuramente arrivata al Festival di Sanremo 2020 e con la successiva hit, Mille, cantata con Fedez e Achille Lauro, che l’ha avvicinata ad un pubblico più giovane. Prima di approdare al Grande Fratello Vip, dove è opinionista insieme a Sonia Bruganelli, la cantante è stata a Il Cantante Mascherato, Fuori dal coro, The Voice Senior, Quelle brave ragazze.

E il futuro di Orietta Berti è ancora in televisione: dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5 l’interprete tornerà in Rai. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi l’artista riapparirà nella prossima stagione televisiva da Fabio Fazio, come ospite fissa di Che tempo che fa, e farà anche un’apparizione in qualità di attrice nella nuova stagione della fortunata fiction Che Dio ci aiuti, con protagonista Francesca Chillemi.

Non solo: la Rai starebbe pensando di coinvolgere Orietta Berti in un nuovo show, magari celebrativo della sua lunga carriera. Insomma, a 79 anni la Berti non ne vuole proprio sapere di andare in pensione. Come mai tutti vogliono l’opinionista della settima edizione del GF Vip? A spiegarlo Maurizio Costanzo sulle pagine del settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica televisiva:

“Orietta Berti è un personaggio molto amato. Le reti televisive fanno a gara per averla perché sanno che è popolare e che la sua presenza garantisce ascolti. Non è forse un caso che il Grande Fratello Vip stia facendo numeri soddisfacenti: la presenza della Berti aiuta a catturare spettatori. Lei ha saputo costruirsi, in maniera spontanea, l’immagine del personaggio famoso e alla mano”

Secondo il marito di Maria De Filippi Orietta Berti sarebbe perfetta pure come conduttrice di una trasmissione di cucina, data la sua ben nota passione per i fornelli. E chissà che qualche dirigente tv non ci faccia davvero un pensierino…

Orietta Berti tra i personaggi più chiacchierati su Instagram

Oltre alla televisione, Orietta Berti spopola anche sui social network e in particolare su Instagram. Stando ad una classifica stilata dalla stessa piattaforma è al quarto posto dei personaggi italiani più chiacchierati. Sicuramente a far discutere le sue opinioni al Grande Fratello Vip, seppur in alcuni casi piuttosto deboli.

Orietta, infatti, cerca sempre di mettere una buona parola sui concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Eccezion fatta per Pamela Prati: sull’affare Mark Caltagirone la Berti ha affilato le unghie e ha ammesso apertamente di non credere alla soubrette del Bagaglino.