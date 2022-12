GF Vip, addio Orietta Berti: in arrivo per lei ruoli inediti in Rai

La notizia è stata riportata in prima battuta in anteprima giorni fa da Alessandro Rosica, in arte Investigatore Social, ed è stata ripresa con ulteriori informazioni e dettagli anche da Alberto Dandolo su Oggi (come riporta Biccy): Orietta Berti sarebbe sul punto di chiudere la sua breve esperienza al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli.

Orietta Berti, d’altra parte, è stata invitata da Alfonso Signorini non tanto per smuovere un po’ il clima in studio quanto piuttosto per promuovere i pezzi contenuti nella sua ultima raccolta, che ha presentato dal vivo in occasione delle prime puntate di questa edizione del GF Vip. E, in effetti, si è visto il livello di interesse dell’artista emiliana, che in più di qualche occasione ha concesso soltanto opinioni sempre molto moderate e poco ficcanti.

A partire dalla prossima edizione del reality di Canale 5, ad ogni modo, le cose cambieranno. Orietta Berti è dunque uno dei volti in studio pronti a “saltare”, anche se per fortuna non si troverà disoccupata a lungo. Al contrario, come riporta Dandolo, terminata l’esperienza in Mediaset Orietta Berti tornerà subito da mamma Rai.

In base alle indiscrezioni di Oggi, i telespettatori dovrebbero rivedere il rassicurante volto dell’artista al tavolo di Che tempo che fa, alla corte di Fabio Fazio. Ma non finisce qui! La cantante avrebbe infatti già chiuso un accordo per recitare in una nota fiction Rai, ovvero Che dio ci aiuti. In questo caso si tratterebbe a quanto pare di una semplice toccata e fuga in veste di guest star. Qui le anticipazioni di Dandolo:

“Orietta Berti, complice un lauto contratto, sta spopolando in qualità di opinionista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La iconica artista emiliana però avrà un ruolo come guest star in un episodio della prossima stagione della fiction di successo tatgata Rai1 Che Dio ti aiuti.”

La rivista Oggi, tuttavia, ha anche condiviso un’altra succosa anticipazione per il futuro di Berti in Rai. Pare infatti che l’artista avrà un ruolo di spicco in un altro show. Ecco le informazioni riportate dal magazine:

“Il prossimo anno, oltre a riprendere il suo posto al tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio, infatti si mormora che Orietta avrà un ruolo di primo piano in uno show della rete ammiraglia.”

Verrebbe a questo punto da pensare che la Rai abbia scelto per Orietta Berti il posto da giurata a Tale e quale show. Ma non è detto! E se, infatti, la rete di Viale Mazizni avesse deciso di far ripartire Ora o mai più? In questo secondo caso, in ogni caso, non si tratterebbe di una novità.