Orietta Berti in concerto, cade un drone: una donna in ospedale

Tragedia sfiorata a San Leone, in provincia di Agrigento, dove Orietta Berti ha di recente tenuto un concerto. In questi mesi la cantante è in tour in giro per l’Italia in attesa di debuttare come opinionista alla settima edizione del Grande Fratello Vip, accanto ad Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli.

Un drone è caduto sulla folla che stava assistendo allo spettacolo musicale di Ferragosto di Orietta Berti in piazzale Giglia. Un fotografo stava utilizzando l’apparecchio per effettuare le foto aeree quando all’improvviso lo strumento è precipitato sui presenti. A farne le spese una donna che si trovava su una panchina in una posizione più defilata.

La spettatrice è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per accertamenti, ma come riporta Agrigento Notizie le sue condizioni non dovrebbero essere serie. Non è chiaro il motivo per cui il fotografo abbia perso il controllo del drone. Sulla questione non ha ancora proferito parola Orietta Berti.

Non è il primo inconveniente dell’estate agrigentina. Solo il giorno prima, infatti, l’organizzazione è stata costretta ad annullare il concerto dei Subsonica alla Valle dei templi a causa di un cortocircuito che ha minato la sicurezza dell’evento.

Orietta Berti pronta per il Grande Fratello Vip

Orietta Berti è pronta per il Grande Fratello Vip: la data di inizio della settima edizione è fissata su Canale 5 a lunedì 19 settembre. La cantante ha assicurato che studierà i profili dei concorrenti non appena saranno svelati. Ad oggi è ufficiale solo il nome di un Vippone: il costumista e opinionista tv Giovanni Ciacci.

Orietta Berti – che prende il posto che lo scorso anno è stato di Adriana Volpe – ha precisato che non ha alcuna intenzione di litigare con l’altra opinionista, Sonia Bruganelli. L’artista e la moglie di Paolo Bonolis hanno già lavorato in passato e hanno un ottimo feeling anche se sicuramente non andranno d’accordo su tutto.

Oltre al GF Vip Orietta Berti nei prossimi mesi dovrebbe essere la protagonista di uno spettacolo celebrativo della sua carriera, sempre in onda sulla reti Mediaset. Non sarà invece presente a The Voice Senior, dove è stata una Coach-Giurata fino allo scorso anno.