Orietta Berti di nuovo nonna: l’annuncio, nome e sesso del bebè

Da quest’oggi entra ufficialmente a far parte della famiglia Berti-Paterlini un nuovo membro: è infatti nata pochissime ore fa (precisamente alle ore 6:15 di sabato 30 aprile) la piccola Ottavia, la secondogenita del figlio di Orietta Berti e di Osvaldo Paterlii, Otis, e della moglie Lia.

La notizia della nascita di Ottavia (diventata così sorellina della più grande Olivia, nata a marzo del 2019) è arrivata in anteprima sulla pagina Instagram del magazine Gente. La rivista riporta che la conferma della nascita della piccola è arrivata “da fonti certe”, seppure almeno per il momento sui social della cantante tutto taccia. Nelle ultime ore sul profilo Instagram di Orietta Berti non si sono viste né bimbe in fasce né le classiche foto dall’ospedale. Ma la situazione, con ogni probabilità, è destinata a cambiare molto presto.

L’annuncio dell’arrivo di una nuova nipotina, come forse ricorderete, Orietta Berti l’aveva fatto in anteprima assoluta ai microfoni di Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin. Nel salotto della conduttrice, Orietta Berti aveva dichiarato: “Mio figlio e la compagna me l’hanno detto due mesi fa. Io, lo ammetto, non mi ero accorta di nulla: vedo poco mia cognata e, quando ci incontriamo, indossa sempre il cappotto!”.

Sempre da Silvia Toffanin, l’artista aveva anche raccontato di un particolare che probabilmente ancora in pochi conoscevano: la cosiddetta regola della O di casa Berti.

Orietta Berti e la regola della O: una tradizione di famiglia

Orietta, Osvaldo, Otis, Omar, Olivia e ora Ottavia. Notate niente di particolare? Tutti i nomi della famiglia dell’artista di Finché la barca va iniziano proprio con la lettera O. Non è un caso, ma una regola precisa che i familiari dell’artista hanno deciso di seguire ormai da tempo.

Parlando alla Toffanin, Orietta Berti aveva a proposito rivelato: “Ancora non so come la chiameranno perché fanno ancora confusione con i nomi. Di certo verrà mantenuta la tradizione dei nomi con la O”.

Una tradizione, questa, che dovrà a questo punto rispettare anche il secondo figlio della Berti, Omar, il fratello maggiore (molto più riservato rispetto ad Otis) che per adesso di pargoli ancora non ne ha.