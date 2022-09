Orietta Berti è pronta per il Grande Fratello Vip e attacca Alex Belli!

La cantante è stata scelta da Alfonso Signorini come opinionista della settima edizione del reality show, in partenza il 19 settembre

Manca poco al debutto di Orietta Berti al Grande Fratello Vip. Il prossimo 19 settembre l’Usignolo di Cavriago sarà accanto ad Alfonso Signorini e all’altra opinionista Sonia Bruganelli per commentare i nuovi concorrenti e le inedite dinamiche che animeranno il programma di Canale 5, giunto ormai alla sua settima edizione.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha assicurato che è pronta per questo ruolo tutto nuovo. Orietta Berti ha chiarito che sarà un’opinionista ironica che farà la sua parte con giustizia. È pronta ad esprimere le proprie opinioni con ironia e un pizzico di bonaria. Poi ovviamente dipenderà tutto dal comportamento dei nuovi Vipponi.

Orietta Berti conosce già Sonia Bruganelli e non teme litigate o discussioni come è avvenuto lo scorso anno al GF Vip tra la moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe. A detta della cantante la collega è una donna attuale, dinamica e simpatica e allo stesso tempo decisa, che sa esattamente cosa vuole.

Orietta Berti ha però anticipato che non ama molto i personaggi famosi che esagerano per farsi notare o quelli che fanno di tutto per mettersi in mostra. E pertanto la 79enne non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina a Alex Belli e Delia Duran, protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip...

Cosa ha detto Orietta Berti su Alex Belli e Delia Duran

Orietta Berti ha commentato il tanto discusso amore libero che Alex Belli e Delia Duran hanno raccontato nella Casa più spiata d’Italia, coinvolgendo pure Soleil Sorge che però oggi non ha mantenuto più alcun tipo di rapporto con l’attore e la compagna. Orietta, che nella sua vita ha avuto un solo uomo ovvero il marito Osvaldo Paterlini, ha detto la sua su questa pratica:

“L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale”

Una frecciata bella e buona, quella di Orietta Berti, nei confronti di Alex Belli e Delia Duran. Come reagirà l’ex star d Centovetrine a queste dichiarazioni? E pensare che di recente l’ex gieffino si è detto contento dell’arrivo della Berti al Grande Fratello Vip.

Belli si è complimentato pubblicamente con Alfonso Signorini e la produzione per la scelta di Orietta, che non ha esitato a definire azzeccatissima. Secondo Alex la nuova opinionista è la voce del popolo e delle donne, con un carisma pazzesco.