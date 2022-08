Alex Belli dice addio alla tv: annuncio roboante, dubbi e malignità

Alex Belli via dalla tv, per almeno un anno. L’annuncio lo ha fatto lo stesso attore, attraverso un tweet, conversando con un utente sulla piattaforma dei ‘cinguettii’. Tutto vero? Chissà… D’altra parte il fotografo parmense ha abituato a tutto il contrario di tutto, quindi, una dichiarazione così roboante è da prendere con le pinze. Intanto sui social già sono arrivate tantissime reazioni: c’è chi lo ha invitato, con sarcasmo e causticità, a rimanere lontano dal piccolo schermo per sempre e chi invece lo sta pregando di ripensarci.

Qualche maligno potrebbe anche dire che per fare tv bisognerebbe essere chiamati. E, almeno per quel che concerne la tv generalista – altrimenti detto le reti Rai e Mediaset -, al momento non risultano esserci offerte per Belli. Si era mormorato di un suo presunto coinvolgimento al Grande Fratello Vip 7, ma la voce è andata rapidamente scemando per poi spegnersi definitivamente. Si era poi fatta strada la suggestione Tale e Quale Show, ma anche in questo caso Alex non è stato scelto per il cast (Carlo Conti ha ormai chiuso le trattative per i nuovi concorrenti). La domanda, maliziosa, è quindi questa: come si fa a rinunciare ad una cosa se quella cosa manco la si ha?

“Mi prenderò un anno sabbatico dalla tv generalista”, ha chiosato Belli su Twitter. Dunque? A cosa ha intenzione di dedicarsi ora? Alla musica? A mettere su famiglia con Delia Duran? Solamente alla sua agenzia di fotografia? Nulla si sa su tal fronte. C’è però chi già scommette che, laddove dovesse arrivare una chiamata interessante con una buona offerta, la decisione di prendersi l’anno sabbatico dal piccolo schermo andrebbe rapidamente a gambe all’aria.

Invece mi sa che mi prenderò un anno SABBATICO dalla televisione generalista..!!! ???? — ALEX BELLI (@AXBproduction) August 8, 2022

C’è dell’altro: sicuramente Belli è personaggio corteggiato dai reality show. Il punto è che li ha fatti quasi tutti. Certo ultimamente vanno di moda anche le cosiddette ‘minestre riscaldate’, ma resta il fatto che anche le produzioni preferiscono, quando possono, puntare su volti freschi. Insomma, resta un interrogativo: è Alex Belli che rinuncia alla tv generalista oppure è la tv generalista che vuole rinunciare ad Alex Belli?