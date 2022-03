Orietta Berti di nuovo conduttrice: “Sarà alla guida di un programma Rai”

Grossa novità nella carriera della cantante, sempre più richiesta in televisione e non solo dopo il successo a Sanremo 2021

Tutti pazzi di Orietta Berti. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 e la hit Mille con Fedez e Achille Lauro, la cantante di Cavriago sta vivendo una nuova giovinezza professionale. La 78enne è richiesta per eventi e spettacoli televisivi e ora sarebbe pronta a ricoprire pure il ruolo di conduttrice.

Stando a quello che si legge sul settimanale Vero Tv, Orietta Berti potrebbe presto debuttare alla guida di un nuovo programma Rai. Alla base del format, oltre alla musica, ci sarebbe il suo amore per la buona cucina e per le varie Regioni d’Italia.

La Berti è infatti una cuoca assai preparata e nelle numerose interviste non ha mai nascosto il suo grande amore per i fornelli. E la conduzione? Non sarebbe la prima volta per Orietta: nel 1997 l’artista ha presentato insieme a Fabio Fazio Sanremo Giovani.

Nel 1999 Orietta Berti ha invece condotto Sanremo notte, il Dopofestival di quell’anno insieme a Fazio (alla quale è legata da stima e grande amicizia) e Teo Teocoli. La carriera televisiva di Orietta è iniziata negli anni Novanta: tante le collaborazioni della Berti sul piccolo schermo in qualità di ospite o opinionista.

L’ultima avventura risale a qualche mese fa: Orietta Berti è stata scelta come Coach di The Voice Senior, insieme a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Qualche tempo fa ha invece ricoperto un ruolo simile a Ora o mai più, condotto da Amadeus.

Al contrario Orietta Berti non ha mai voluto partecipare ai reality show: più volte ha rifiutato l’offerta della produzione dell’Isola dei Famosi. L’artista ha preso parte solo a Ballando con le Stelle nel 2006 ma si è pentita perché “troppo faticoso”.

Il segreto di bellezza di Orietta Berti

A 78 anni Orietta Berti è in forma davvero smagliante. Il suo segreto di bellezza? Una dieta particolare: yogurt magro, formaggio e un frutto a colazione; per i pasti principali carne bianca o pesce azzurro o, in alternativa della pasta o riso integrale. Come bonus, poi, frutta secca o un quadratino di cioccolato nero. Questo il regime alimentare della cantante che nel 2016 è riuscita a perdere ben nove chili.