Orietta Berti: “Col Covid mio marito è dimagrito e ha perso un occhio”

Combattere contro il Covid-19 è tutt’altro che facile. Lo sanno bene Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini. I due, rispettivamente 77 e 78 anni, non hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale ma fronteggiare il terribile virus è stato tutt’altro che facile. Ad avere la peggio è stato soprattutto Osvaldo, che aveva già delle patologie pregresse. Anche quando si supera il Coronavirus lascia delle conseguenze importanti, come spiegato da Orietta in un’intervista concessa al settimanale Intimità.

La Berti ha infatti ammesso che né lei né il marito si sono ancora ripresi del tutto. Orietta ha confidato di svegliarsi sempre come uno straccio: la notte non riesce più a dormire perfettamente come un tempo. Niente più sonni profondi come una volta. Orietta ha confessato di sognare in continuazione e di essere sempre agitata: una situazione che prima di contrarre il Covid-19 non aveva mai provato.

Il marito ed ex assistente Osvaldo Paterlini è invece dimagrito tantissimo: ha perso ben 16 chili. Orietta Berti ha inoltre aggiunto:

“Mi dispiace per Osvaldo, soprattutto perché col Covid lui ha perso 16 chili e ha perso anche un occhio, gli ha tolto l’udito, che ora sta riacquistando, ma la vista non l’ha più recuperata anche se mette un collirio ogni mezz’ora. La sua vista, per carità, era già precaria prima del Covid e uno specialista ci ha spiegato che questo virus va a colpire le parti più deboli che hai. Meno male comunque che ce l’abbiamo fatta a sconfiggerlo, ormai abbiamo una certa età”

Nonostante tutto Orietta Berti ritiene il marito fortunato visto che tanti amici sono deceduti a causa del Covid-19. Come il fratello dell’amica Iva Zanicchi, che non ha fatto più ritorno a casa dopo aver contratto il Coronavirus. Orietta e Osvaldo non hanno mai avuto bisogno di cure ospedaliere nonostante le conseguenze tutt’altro che facili.

Da tempo Osvaldo Paterlini aveva problemi alla vista e per questo ha smesso di lavorare come assistente della moglie. L’uomo è sempre stato accanto ad Orietta Berti nei suoi numerosi viaggi di lavoro. Osvaldo è stato sostituito dal figlio Otis, che si occupa dell’immagine della madre.

Sarà Otis ad accompagnare Orietta Berti al Festival di Sanremo 2021. L’artista ha presentato un brano – Quando ti sei innamorato – che racconta proprio la storia d’amore col suo Osvaldo sbocciata negli anni Sessanta. Una lunga relazione che si è sempre tenuta alla larga da gossip e malelingue.

Orietta Berti ha assicurato che ha deciso di partecipare alla kermesse musicale solo per fare bella figura e presentare un nuovo progetto musicale. La cantante non punta infatti alla vittoria della 71esima edizione di Sanremo.