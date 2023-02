Orietta Berti al GF Vip, ma commenta Sanremo: gesto controverso

Quest’anno la Mediaset ha deciso di contrastare il Festival di Sanremo e trasmettere comunque gli appuntamenti serali del programmi della rete. Giovedì 9 febbraio sono andate in onda contemporaneamente la terza serata della kermesse musicale e una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”. Chiaramente, trattasi di una sfida difficilissima, se non impossibile. La maggior parte del pubblico italiano è molto affezionato al Festival e per questo, probabilmente, sceglierà di seguire l’importante evento. Oltre ai telespettatori, c’è qualcuno in particolare che prova un forte affetto verso Sanremo, nonostante lavori per la concorrenza: si tratta di Orietta Berti.

La Berti è un’opinionista del reality e, per questo, in questa serata è in diretta su Canale 5. Tuttavia, pare proprio che la cantante vorrebbe essere altrove. È, infatti, spuntato un commento di Orietta sotto un post del profilo ufficiale di Sanremo. L’account ha condiviso un video dei Maneskin, ospiti questa sera sul palco dell’Ariston, e la diva ha voluto lasciare dei cuori per la band. Inoltre, la moglie di Osvaldo ha lasciato anche altri messaggi relazionati al Festival, per esempio in una foto del cantante in gara Lazza condivisa dal profilo di “Tv Sorrisi e Canzoni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

“La serata del giovedì non la guarderò perché sono al Grande Fratello, ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai”, aveva detto a Rtl 102.5. Ma, a quanto pare, Orietta non è riuscita ad aspettare e, tramite i social, sta già seguendo l’evento musicale. C’è da dire che è un atteggiamento abbastanza curioso quello della Berti. L’opinionista lavora per Canale 5 che sta affrontando una sfida molto importante contro Rai 1, dunque commentare un programma della concorrenza mentre si è in diretta non è molto professionale. Al momento, Alfonso Signorini non ha parlato della ‘gaffe’. Ma, chissà, magari qualcuno dai piani di alti di Cologno Monzese potrebbe non aver gradito questo gesto.

In ogni caso, la Berti pare non avere intenzione di tornare nei panni dell’opinionista il prossimo anno. “Sono stata con Fabio Fazio tanti anni, tornerò da lui”, ha dichiarato. Nonostante si trovi molto bene con Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, l’esperienza al “Grande Fratello Vip” probabilmente finirà presto per la cantante, che è già pronta a tornare da ‘Mamma Rai’, dove ha lavorato per tantissimi anni e dove si sentirà più a ‘casa’.