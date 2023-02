Oriana Marzoli veste Shein al GF Vip, fan in estasi: “Una di noi”

La concorrente del reality show di Alfonso Signorini ha detto addio ai costosi look degli ultimi mesi optando per il low cost

Per la puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 giovedì 16 febbraio Oriana Marzoli ha lasciato nell’armadio gli abiti Elisabetta Franchi. Da quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia l’influencer venezuelana ha infatti sempre sfoggiato tute e mini dress della nota stilista romagnola. Una tra le creative più amate in Italia e all’estero. Per una sera, però, la gieffina ha deciso di puntare su un marchio più alla portata di tutti, il brand low cost più amato del momento: Shein.

Oriana Marzoli ha messo in evidenza il suo corpo tonico con un abito halter monocolore con orlo a fessura dell’azienda cinese, che sta spopolando in Italia e all’estero. In realtà per l’ex fiamma di Antonino Spinalbese non è una novità: in passato, tramite il suo seguitissimo account Instagram, ha diverse volte invitato i follower ad acquistare capi Shein con tanto di codici sconto.

Oriana Marzoli ha completato il look con una camicia bianca, una cinta in vita e dei sandali neri. Il prezzo del vestito Shein? Otto euro! Proprio così: il capo indossato dalla trentenne non costa neppure dieci euro. “Oriana una di noi che indossa Shein”, ha scritto qualcuno su Instagram facendo i complimenti alla Marzoli.

Per via dei prezzi decisamente competitivi sono in molti a scegliere Shein anche se il marchio presenta diversi lati oscuri come evidenziato in un recente documentario…

L’inchiesta su Shein

Secondo un’inchiesta condotta da Channel 4, rete televisiva britannica, i lavoratori di Shein riceverebbero 4 centesimi a capo (ne producono almeno 500 al giorno) e la giornata lavorativa durerebbe 18 ore. Inoltre avrebbero un solo giorno libero al mese e durante la giornata non sarebbe prevista nessuna pausa, tanto che le impiegate sarebbero costrette a lavarsi i capelli durante la pausa pranzo.

La video inchiesta, dal titolo Shein Untold: inside the Shein Machine, ha in più rivelato che lo stipendio mensile sarebbe di circa 4mila yuan (circa 550 euro) che sarebbe trattenuto il primo mese. Per ogni errore commesso, infine, alle sarte sarebbero tolti i due terzi della paga giornaliera.

Stando agli ultimi dati di mercato, le vendite di Shein sono aumentate del 250% anno su anno fino a raggiungere la cifra di 10 miliardi di dollari. Ad acquistare maggiormente sul sito sono i ragazzi della generazione Z (quelli nati dopo il 1997): a maggio è diventata l’app di shopping più scaricata su Android e iOS negli Stati Uniti, spodestando Amazon.