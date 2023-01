Oriana Marzoli si sta rivelando uno dei personaggi più interessanti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La venezuelana pareva destinata ad essere una delle tante macchiette che si vedono nei reality show. E invece, pian piano, con i suoi modi a tratti surreali, a tratti spontanei, a tratti ‘sfasati’, sta conquistando il pubblico. E infatti è ancora nella Casa più spiata d’Italia e c’è da scommettere che ci rimarrà per parecchi giorni ancora. La Marzoli è donna nota in Spagna per aver partecipato a vari reality, nei quali ha mostrato un temperamento alquanto fumantino. In Italia, al GF Vip, è sbarcata senza che fosse raccontato un granché di lei. Per questo non tutti sanno che è stata in carcere di recente, assieme al suo ex Eugenio, direttore amministrativo di un’agenzia di autonoleggio a Madrid. Motivo del carcere? Quando la relazione è giunta al capolinea è scoppiato il caos e la madre della venezuelana ha dovuto chiamare la polizia

La love story con Eugenio è terminata in modo burrascoso dopo 4 anni d’amore. Oriana, qualche volta, fa accenno all’uomo. Pochi giorni fa ha spiegato di pensare a lui, nonostante la fine ‘rumorosa’ del rapporto. “Qui dentro faccio finta che mi interessi qualcuno ma in realtà nessuno, il mio cuore è occupato dal mio ex“, ha confidato. D’altra parte, in tempi non sospetti, la Marzoli aveva ha raccontato che l’idea di salutare la terra iberica è stata dettata dalla volontà di lasciarsi per sempre alle spalle la storia con Eugenio. Una storia al cardiopalma, scandita da tradimenti, pesanti gelosie e pure gesti violenti. Nel febbraio 2022 la coppia finì in carcere.

Come riferito dalle cronache spagnole, circa un anno fa, Oriana ed Eugenio furono protagonisti di una lite casalinga intensa. La situazione degenerò è scoppio la rissa. Per riportare la calma fu necessario l’intervento degli agenti, avvisati da Cristina Marzoli, la madre di Oriana, la quale assistette alla scena.

Telecinco.es rende noto che Oriana fu un uragano in caserma dove, piangente, “ha urlato contro i poliziotti”. Sebbene la situazione apaprve piuttosto grave, la venezuelana non denunciò l’ex compagno. Perché? “Per non fargli del male”. Nonostante la decisione della Marzoli, Eugenio, a causa delle contusioni e dei segni di violenza evidenti riportati dall’allora compagna, fu denunciato dalla polizia che agì d’ufficio e lo accusò di violenza di genere.

L’episodio fu la pietra tombale della love story. A Mtmad, pochi giorni dopo la forte litigata, Oriana disse di non voler in alcun modo tornare tra le braccia di Eugenio: “Ho chiuso questo capitolo della mia vita, non mi pento di averlo conosciuto perché l’ho amato con tutto il mio cuore e le mie forze. Nessuna donna merita ciò, ognuno ha preso la sua strada. Io desidero il meglio per lui, così come lui per me. Siamo d’accordo che la miglior cosa è non vederci più. Non volevo vedere la realtà, facevo passare tanti errori”.

Oriana ha spiegato che è partita per l’Italia senza avvisare il suo ex, con cui ha avuto una relazione di 4 anni, perché ha scoperto che la mattina dopo esser stata insieme a lui, lui se ne sia andato in fretta e furia per andare dalla sua “amante”.

Nel puntata del GF Vip trasmessa in prime time lunedì 9 gennaio 2023, Alfonso Signorini, nel presentare la madre di Oriana (la donna ha fatto una sorpresa alla figlia), ha ricordato quanto la ‘vippona‘ abbia sofferto per amore: “Sei una persona che ha vissuto sempre con grande passione, che non è scesa mai a compromessi. Hai avuto un rimpianto, soprattutto con gli uomini. Alcune storie sono finite male, improvvisamente. Ti sei ritrovata nella storia della Murgia e di Andrea Maestrelli, hai avuto una storia analoga nella quale ve le siete suonate di santa ragione”.