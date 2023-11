Oriana Marzoli: “Sono tornata con Dal Moro. Ecco il motivo”

La love story tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo un infinito tira e molla, l’ex gieffino aveva annunciato, pochi giorni fa, la rottura, ritenendola definitiva. Ora il nuovo colpo di scena: Oriana e Daniele sono tornati insieme.

Oriana e Daniele Dal Moro di nuovo insieme: l’annuncio

Ad annunciarlo è stata l’ex gieffina in una diretta su TikTok, spiegando come non riesca a stare lontana da Daniele: “Io lo amo. In realtà non riesco a stare senza di lui, come lui non riesce a stare senza di me. Anche se siamo due scemi, in realtà deve essere così. Grazie di tutto, per il sostegno e per il vostro supporto“. Ecco quindi che tra i due sarebbe tornato il sereno e, stando a quanto sostenuto dalla Marzoli, i due starebbero anche pianificando di trascorrere il Capodanno insieme in Spagna.

Pace fatta dopo la rottura “definitiva”

Solo qualche giorno fa, tra i due, protagonisti di diverse rotture dalla fine del Grande Fratello Vip 7 ad oggi, sembrava essersi consumata quella definitiva. Dopo aver lasciato il Grande Fratello spagnolo, Oriana si era trasferita a Verona da Daniele e la storia sembrava andare a gonfie vele. In seguito, l’ex gieffina aveva lasciato la città per fare ritorno a Madrid, pubblicando anche una foto delle valigie e bloccando Dal Moro sui social. Quest’ultimo aveva provveduto a confermare la rottura via Twitch, scagliandosi contro l’ex vippona.

Dal Moro aveva parlato di gelosia eccessiva da parte di Oriana e sembrava anche che quest’ultima fosse insoddisfatta della vita a Verona, manifestando il desiderio di tornare in Spagna. Dopo alcuni giorni era intervenuta l’ex gieffina a dare la sua versione dei fatti, spiegando di esser venuta a conoscenza di mosse ambigue e dichiarandosi ferita per le parole di Dal Moro. Quest’ultimo, inizialmente, non aveva reagito bene alle parole di Oriana, ma in un secondo momento aveva scritto una lettera di addio alla fidanzata. Qui, l’ex gieffino aveva ribadito il suo amore per la venezuelana, confessando anche di averle comprato un anello di nascosto.

Oriana si era mostrata impassibile alle parole di Daniele e sembrava che la rottura tra i due potesse essere definitiva. Dopo qualche giorno, però, come annunciato dalla stessa gieffina, i due sono tornati insieme e il peggio sembrerebbe essere alle spalle.