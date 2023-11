Dal Moro e l’addio ad Oriana: “Ti avevo preso un anello, ma…”

Sembra essere naufragata un’altra volta la storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Dopo le innumerevoli rotture della coppia dall’uscita dal Grande Fratello Vip lo scorso aprile ad oggi, sembra essere arrivata la fine definitiva per gli ‘Oriele‘. Ma, partiamo con ordine. Dopo aver lasciato il Grande Fratello spagnolo, la venezuelana si era trasferita ufficialmente a Verona dall’ormai ex fidanzato. Per diverse settimane, la storia sembrava andare a gonfie vele, tra storie insieme e dichiarazioni social. Tuttavia, circa una settimana fa, qualcosa sembra aver cambiato tutto. Prima, Oriana ha lasciato la città veneta per tornare a Madrid, pubblicando una foto delle numerose valigie, per poi bloccare sui social il ragazzo.

A questo punto, Dal Moro ha deciso di confermare la rottura in una live Twitch, dove si è scagliato duramente contro l’ex fidanzata. A quanto pare, Oriana avrebbe deciso di andarsene dopo aver scoperto dei like di Daniele ad alcune ragazze e una chat in cui consigliava ad una sua amica quale foto pubblicare su Instagram. Secondo il veronese, la gelosia della Marzoli sarebbe eccessiva e lui non avrebbe fatto niente di male. Al contrario, avrebbe cercato in tutti i modi di far funzionare questa storia, ma pare che l’ex vippona fosse insoddisfatta della nuova vita nella città veneta e volesse tornare in Spagna.

Dopo alcuni giorni di silenzio, Oriana è intervenuta nel programma spagnolo ‘Socialitè’, dove ha dato la sua versione dei fatti. La Marzoli ha spiegato di non essere stata tradita, ma di essere venuta a conoscenza di alcune mosse troppo ambigue per i suoi gusti. Inoltre, ha dichiarato di essere molto ferita per le parole rivoltele dall’ex ragazzo, ma di essere contenta di essere tornata a Madrid dai suoi affetti. Ecco le parole riportate da Biccy:

Giovedì ho lasciato casa sua con le mie valigie da 32 kg e sono tornata in Spagna. Anche se non lo dicevo, ma c’erano cose che non mi piacevano. Infedeltà? Oddio voglio credere di no, o meglio, io non ho visto nulla con i miei occhi, però c’erano altri dettagli molto spiacevoli. Altre cose con una ragazza e anche di più. Come ho reagito alla sua diretta? Non mi piace nulla, non ho gradito quello che sta facendo, l’atteggiamento e le parole che ha usato. Piango in casa e mi chiedo come può dire cose così forti. Lui dice che non ho dato dimostrazioni? Ho lasciato mia mamma, la mia casa, il mio lavoro e gli amici, tutto e sono andata in Italia per stare con lui.

I fan della coppia non hanno reagito affatto bene all’intervista di Oriana, accusandola di voler infangare Daniele per dei tradimenti non realmente commessi. A questo punto, poche ore fa, la Marzoli è intervenuta sul suo canale broadcast su Instagram, dicendo, tra le lacrime, di aver subito troppe cattiverie e chiedendo di non menzionarle più l’ex ragazzo. Inizialmente, Daniele ha reagito nuovamente male, accusandola di mentire e dicendo di non credere alle sue lacrime di ‘Giuda‘.

Poco dopo, però, ha deciso di posare l’ascia da guerra e di scrivere una lettera di addio ad Oriana sul suo profilo Instagram secondario. Nel comunicato, Dal Moro ha ribadito il suo amore per la venezuelana, confessando anche di averle comprato un anello di nascosto:

Ti ho amato davvero con tutto il cuore. L’anello è vero, te l’avevo preso perché volevo farti un regalo. Sono andato a prenderlo con mia madre. Posso avere tutti i difetti del mondo, ma tu sai quanto ti amavo, sai quanto ho accettato per te e sai quanto ci credevo. Non ti trovavi a Verona perché non avevi abbastanza posti per divertirti? Ti mancava il tuo cane? Potevi tornare quando volevi, potevamo prendere un appartamento a Milano come stavamo pensando, potevi portare il tuo cane qui. Avrei fatto qualsiasi cosa per riuscire a stare bene con te e tu lo sai. Ti ho anche detto che se mi organizzavo potevi venire a vivere qualche mese a Madrid. Ma la verità, Oriana, è che se mi avessi amato davvero come io ti ho amata, l’unico posto in cui saresti stata felice è con me. Avrei apprezzato molto di più se fossi stata onesta, perché io non sono un idiota e so cosa una persona può fare per un sentimento così grande. Ma in realtà, nemmeno questo è vero, perché un amore come quello che avevi dichiarato per me non svanisce così e io non ti perdonerò mai questa cosa, perché entrambi possiamo aver sbagliato molte cose… Mi metto allo stesso livello tuo, non c’è un migliore o un peggiore, abbiamo sbagliato entrambi. Ma io non mi sono mai preso gioco dei tuoi sentimenti. Omnia Vincit Amor. Ma purtroppo, era proprio quello che mancava. Buona fortuna, Bebè.

Nonostante le parole del veronese, Oriana si è mostrata impassibile e poco dopo ha risposto sul suo canale Instagram. La ‘reina’ dei reality ha continuato a mettere in dubbio Daniele, chiedendosi perché abbia scritto queste dichiarazioni sul suo profilo secondario e non su quello principale dove è seguito dalle presunte ragazze che avrebbero messo in crisi il loro rapporto. Infine, ha ribadito di voler andare avanti con la sua vita e di non credere più alle parole dell’ex fidanzato. Dunque, è arrivata la fine definitiva per gli ‘Oriele‘? Chissà…