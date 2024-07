Oriana Marzoli ‘snobba’ Micol e Murgia: “Con Antonella più feeling”

Oriana Marzoli torna a parlare delle sue amiche del Grande Fratello Vip. Più di un anno fa, la venezuelana ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, stringendo una forte amicizia con Giaele De Donà, Nicole Murgia e Micol Incorvaia. Al contrario, dopo una breve amicizia inziale, ebbe diversi scontri con Antonella Fiordelisi, diventando vere e proprie nemiche. Anche dopo la fine dell’esperienza al GF Vip, le due hanno continuano a mal sopportarsi, sebbene Antonella fosse amica dell’allora fidanzato di Oriana, Daniele Dal Moro. Dopo mesi di frecciatine e battibecchi, lo scorso inverno Daniele è riuscito finalmente a far pace tra le due, che si sono poi ritrovate improvvisamente amiche.

Addirittura, dopo la rottura tra Daniele e Oriana, Antonella si era schierata completamente dalla parte della venezuelana, troncando l’amicizia con Dal Moro. Quest’ultimo non era rimasto certamente in silenzio, accusando entrambe di usarsi a vicenda per hype e di star fingendo solamente per avere qualche like in più. Ad ogni modo, le due sono diventante di colpo inseparabili, mostrando il tutto sui social. Lo scorso marzo, hanno festeggiato in compleanno insieme in Italia, facendosi delle dediche strappalacrime. Successivamente, Oriana è partita per partecipare all’ennesimo reality in Cile, rimanendo però sempre in contatto con la Fiordelisi.

Circa un mese fa, la Marzoli è uscita dal programma, facendo il suo ritorno in Spagna. Dopo alcune settimane passate con il nuovo fidanzato (conosciuto nel reality), la venezuelana è arrivata in Italia per passare finalmente dei giorni con l’influencer salernitana. Ovviamente, il rincontro è stato subito condiviso sui loro profili Instagram, così da tenere aggiornati i fan.

In tutto ciò, però, in molti si sono chiesti che fine abbiano fatto quelle che al Grande Fratello Vip erano considerate le migliori amiche di Oriana, ovvero Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. Con Giaele, l’amicizia sembra essere definitivamente finita mesi fa, a causa di alcuni litigi. D’altro canto, per diverso tempo la Marzoli ha sempre speso parole bellissime per Micol e Nicole, smettendo però di menzionarle con l’arrivo della Fiordelisi nella sua vita.

Ebbene, ieri, 26 luglio, Oriana e Antonella hanno partecipato ad una ‘room’ su Twitter per chiacchierare con i loro fan. Al che, una di loro ha quindi chiesto alla Marzoli quale fosse ad oggi il rapporto con le sue vecchie amiche del GF Vip. A quanto pare, l’ex vippona avrebbe rivelato di sentirle ancora sporadicamente, ma di avere trovato molto più feeling con la sua vecchia nemica Antonella. Pertanto, dopo essersi ritrovata conla Fiordelisi, i rapporti tra Oriana, Micol e Nicole sembrano essersi allentati, anche se continuano a volersi bene.

Da quel momento, su Twitter le opinioni si sono polarizzate. Da una parte, i sostenitori di Oriana e Antonella amano quest’amicizia, considerandola sincera e disinteressata. Dall’altra, molti credono che le due stiano ostentando il loro rapporto esclusivamente per ottenere consensi dai fan e hanno accusato la Marzoli di valutare i rapporti in base a like o follower sui social. Ad ogni modo, le due continuano a godersi la loro vacanza insieme, mostrandosi molto affettuose e complici.