Oriana Marzoli diffida Dal Moro: la storia finisce male

Nuovo capitolo nella telenovela tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Dopo numerosi tira e molla, la coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip si è ufficialmente lasciata un paio di settimane fa a suon di Tiktok e live Twitch. Da un lato, Dal Moro ha accusato l’ex fidanzata di averlo lasciato per partecipare all’ennesimo reality in Sud America. Dall’altro, invece, la Marzoli, seppur ammettendo di voler prendere parte a questo programma, ha parlato di varie mancanze di rispetto dell’imprenditore con altre ragazze, che l’avrebbero portata a perdere fiducia nei suoi confronti. Ad ogni modo, la storia sembrava finalmente conclusa ed entrambi si erano dichiarati single e liberi. Ma, nelle ultime ore, c’è stato un sorprendente colpo di scena.

Ieri, Daniele si trovava a sciare sulle Dolomiti, dove ha alloggiato in un noto resort. Dalle storie pubblicate su Instagram, sembrava stesse solo. Tuttavia, le fan degli Oriele, sempre molto attente, hanno scovato il video di una ragazza presente sulla stessa pista da sci, con sottofondo la stessa canzone. Poco dopo, hanno visto che questa misteriosa ragazza si segue sui social con la sorella dell’ex vippone ed è anche andata alla sua stessa palestra. Una serie di prove che indicherebbero che Dal Moro avrebbe portato in un resort una nuova possibile frequentazione. Dopo aver appreso queste informazioni, Oriana ha avuto un duro sfogo nel suo canale broadcast.

La Marzoli è letteralmente sbottata, affermando di sentirsi presa in giro e di non voler mai più sentir nominare il suo ex fidanzato. Al che, Daniele ha avuto una reazione altrettanto accesa. Il veronese non ha smentito apertamente le accuse, ma se l’è presa con l’influencer dicendole di non doverle nessuna giustificazione dopo essere stato lasciato. Da lì, sono seguiti una serie di commenti poco eleganti, culminati con Oriana che ammetteva di aver passato ore a piangere dopo aver avuto tramite un’amica di lui la conferma della presenza di un’altra ragazza,

La guerra, però, non è finita qui. Oggi pomeriggio, Dal Moro ha fatto una live Twitch in cui ha attaccato Oriana, parlando di tutte le mancanze nel loro rapporto. Inoltre, ha ammesso di essere stato in compagnia solamente in pista da sci, ma di essere rimasto solo in hotel. Durante la diretta, Oriana era un vero e proprio fiume in piena e ha continuato a pubblicare altre prove di questo possibile flirt, tra cui la chat con una persona che le avrebbe confermato il tutto.

Per concludere, finita la live, Daniele ha pubblicato la foto di una diffida arrivatagli da parte dell’ex fidanzata. A quanto pare, Dal Moro non potrà più parlare di lei su nessun social. Nonostante ciò, però, la Marzoli ha continuato a parlare di lui, attraverso frecciatine e postando un messaggio ricevuto da lui proprio poco dopo la diffida. Insomma, la storia d’amore tra i due ex vippone sembra essere finita veramente in tragedia. Sempre se è realmente finita.