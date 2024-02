Dal Moro-Marzoli: è finita. Questa volta c’entra Luca Onestini

Nuovo tira e molla tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La diatriba tra i due sta diventando sempre meno credibile, ma questa volta è stato tirato in ballo un altro uomo: Luca Onestini.

I due, sempre pubblicamente, hanno spiegato le varie motivazioni legate alla rottura, al centro della discussione ci sarebbe la partecipazione ad alcuni reality. Ma Daniele, stanco delle bugie dell’ex, ha messo in mezzo delle presunte chat tra lei e Onestini. Anche lui aveva partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello Vip e, anzi, tra di loro c’era stato anche un feeling particolare.

A queste accuse la Marzoli ancora non ha risposto, ma gli utenti sono rimasti sorpresi da queste dichiarazioni, poiché finora Luca non era stato mai menzionato. Anzi, secondo altri, lui sarebbe ignaro di ciò che sta succedendo poiché impegnato tra reality vari e esami universitari.

Le accuse tra i due ex

Dopo che Daniele ha annunciato, via social, la rottura con Oriana e ha mostrato tutta la sua rabbia sempre pubblicamente, lei ha deciso di raccontare la sua verità tramite una diretta su Tik Tok. Il motivo della fine della relazione sarebbe legato alla partecipazione ad un reality (l’ennesima).

Secondo quanto raccontato dalla Marzoli, sembra che lei gli abbia proposto questo format in Cile, da fare in coppia, ma che all’ultimo Daniele abbia rifiutato poiché non era soddisfatto del cachet. Ciò ha infastidito molto Oriana, che ha trovato l’atteggiamento dell’ex poco rispettoso nei suoi confronti.

Inoltre, Dal Moro l’aveva anche accusata di andarsene sempre per il mondo per fare programmi tv. Lui vorrebbe che lei avesse maggiore stabilità. Ma Oriana non ci sta: per lei è lavoro e non si sente come quelle donne che “stanno a casa per accontentare i mariti“.

A questo punto Daniele ha risposto tramite Threads ed ha tirato in ballo Luca. Anzi, sembrerebbe che Oriana si sia scambiata messaggi compromettenti anche con altri due ragazzi, che lui non ha voluto nominare. Ha poi minacciato l’ex di voler tirare in ballo gli avvocati, nel caso in cui lei continuasse “a dire falsità“.

L’ennesimo scontro spiattellato sui social. Una relazione a cui ormai nessuno crede più, soprattutto perché quando si lasciano sembrano fare a gara a chi tocca di più il fondo. Non è detto però che questo sia l’ultimo capitolo di questa tormentata storia.