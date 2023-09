Oriana Marzoli è fuori dal GF spagnolo: si va per vie legali

Oriana Marzoli è ufficialmente fuori dal “Gran Hermano Vip“, la versione spagnola del Grande Fratello Vip. Poche ore fa, la pagina ufficiale del reality ha annunciato l’abbandono della venezuelana, comunicando la notizia anche ai suoi compagni d’avventura. Sin dalla sua entrata, l’ex vippona non aveva vissuto molto bene la sua permanenza nella Casa. Più volte, infatti, aveva manifestato la forte mancanza verso il suo fidanzato, Daniele Dal Moro. Per questo, in tanti hanno pensato che Oriana abbia deciso di lasciare il reality per ricongiungersi con Daniele, dovendo affrontare, però, delle conseguenze molto gravi. Secondo quanto riportato da un portale spagnolo, la Marzoli avrebbe dovuto pagare 50mila euro di penale, oltre ad essere bannata per sempre dai programmi Mediaset.

Tuttavia, le cose sembrerebbero essere andate in maniera del tutto diversa. Poco dopo la diffusione della notizia, Oriana ha scioccato tutti pubblicando un post su Instagram in cui nega categoricamente di essere stata lei a decidere di abbandonare il Gran Hermano Vip:

Nego categoricamente di aver abbandonato il Gran Hermano Vip. Qualsiasi informazione ufficiale e/o ufficiosa che affermi che io abbia abbandonato è falsa. Si saprà tutta la verità, per la quale mi riservo di esercitare le relative azioni legali. Grazie a tutti i miei fan e ai miei follower per il supporto, non vi avrei mai delusi.

Oriana lascia il Gran Hermano Vip: i veri motivi

Dunque, cos’è successo realmente? Poco dopo l’annuncio dell’abbandono di Oriana, la madre della venezuelana ha messo like ad un tweet ambiguo di una fan che scriveva che il tutto era stato un’ingiustizia e che presto si sarebbe saputa la verità. Ecco che, al passare di pochi minuti, un portale spagnolo ha pubblicato la notizia secondo la quale, a causa dei bassi ascolti, il programma non avrebbe potuto più pagare Oriana lo stesso cachet stabilito da contratto. Di conseguenza, l’influencer non avrebbe accettato questa cosa e avrebbe deciso di uscire.

Poco dopo, però, è giunta ancora un’altra informazione. Un’altra concorrente del Gran Hermano Vip, Marta Castro, avrebbe spifferato che, proprio questa mattina, il confessionale avrebbe informato Oriana che Daniele sarebbe stato bannato dal programma, impedendogli la possibilità di entrare sia come ospite che come concorrente. La decisione sarebbe stata presa in seguito all’episodio dello scorso martedì, quando, dopo avergli impedito di vedere Oriana, Dal Moro è andato su tutte le furie, addirittura provocando danni alla Casa.

Peccato che, da contratto, Daniele sarebbe dovuto entrare nella Casa, o come concorrente o come ospite. Sin dal suo ingresso nel reality, infatti, Oriana aveva espresso più volte il desiderio di avere il fidanzato lì con lei, dicendosi quasi convinta che questo sarebbe avvenuto. A quanto pare, questa sarebbe stata proprio una delle clausole del contratto della venezuelana. Dunque, al sapere oggi che queste regole non sarebbero state rispettate, la Marzoli avrebbe deciso di lasciare il reality.

Daniele Dal Moro difende Oriana Marzoli

Bisogna ribadire che questa teoria non è stata ancora commentata dai diretti interessati, anche se poco fa Daniele Dal Moro ha pubblicato una storia in cui confermava di essere stato bannato dal programma. Inoltre, il veronese ha preso le difese della fidanzata, ribadendo che Oriana sarebbe stata cacciata dalla produzione e non avrebbe abbandonato come fatto credere. Ecco il duro comunicato dell’ex tronista:

Oriana Marzoli non ha abbandonato ma è stata cacciata per volontà della produzione. Sicuramente tutte le porcate che avete fatto, sia con lei che con me, non verranno insabbiate. E altrettanto sicuramente prenderemo provvedimenti legali. Ad ogni modo, il vostro programma è davvero disgustoso e questo non lo dico io, lo dicono i numeri. Ma rispecchia profondamente la m*rda di persone che siete.

Ad ogni modo, non resta che attendere per scoprire cosa succederà i prossimi giorni. Intanto, il Gran Hermano Vip ha anticipato che, durante la puntata di domenica 1 ottobre, si parlerà dei reali motivi dietro l’abbandono (?) di Oriana Marzoli.