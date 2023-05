Oriana Marzoli dopo il Grande Fratello Vip 7 sta cercando di concentrarsi sui suoi impegni lavorativi, tra Italia e Spagna. L’ex gieffina venezuelana sta trascorrendo molto tempo nel nostro Paese, dove ha modo di trascorrere del tempo con Daniele Dal Moro. Chi teme che tra loro la love story sia già giunta al termine si sbaglia. Infatti, gli Oriele formano ancora una coppia, ufficialmente dallo scorso 8 maggio. Proprio in queste ore una fan ha fatto sapere all’influencer Deianira Marzano – su Instagram – che alcune persone avrebbero incontrato Oriana a Madrid e che avrebbero ricevuto conferma positiva sulla relazione con Daniele.

Sebbene tutto sembri andare per il meglio con, Oriana non sta vivendo un periodo poi così sereno. Lei stessa ne ha parlato con il nuovo episodio del canale spagnolo Mtmad, durante il quale ha rivelato che sta leggendo tante “sciocchezze” sui social network. Ma essendo che lavora da anni in televisione, sa benissimo come funziona. Detto ciò, la Marzoli ha confermato di essere tornata a Madrid e ha parlato da lì della sua attuale situazione in Italia. In particolare, ha ammesso di sentirsi come quella che sta a chiedere sempre a qualcuno di ospitarla.

Oriana vorrebbe portare sempre con sé il suo cagnolino Cocco, ma non ha una casa fissa. “Questo mi provoca molto stress, anche se cerco di non mostrarlo”, ha ammesso la Marzoli. L’ex gieffina venezuelana ha confessato di sentirsi stressata e ha spiegato: “Sono arrivata addirittura a trascurarmi completamente”. Nonostante tutto, crede allo stesso tempo di essere maturata e migliorata come persona. Ci tiene che non passi il messaggio che sia una donna a cui interessa solo apparire bella, bensì crede di essere una persona “con tanti sentimenti”.

GF Vip 7, Oriana-Micol-Giaele: la collezione limitata di giacche OMG

Tra le novità di Oriana Marzoli dal punto di vista lavorativo c’è la capsule in edizione limitata OMG, la sigla con le iniziali dei nomi Oriana, Micol e Giaele. Le tre ex gieffine, che nella Casa di Cinecittà hanno instaurato una grande amicizia, avevano annunciato di avere un progetto top secret. Hanno atteso fino al pomeriggio di ieri prima di rivelare la nascita di questa capsule, in collaborazione con MiaBag.

Le OMG non hanno dato vita a delle nuove borse, come si poteva pensare. Infatti Oriana, Micol Incorvaia e Giaele De Donà hanno lanciato una collezione limitata di giacche. Ognuna di queste sono caratterizzate dalla presenza di dettagli pensate dalle tre amiche. Le giacche OMG possono essere acquistate sul sito ufficiale di MiaBag al prezzo di 249 euro, che può essere pagato anche in comode tre rate.