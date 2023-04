Oriana Marzoli torna a parlare pubblicamente della sua esperienza al Grande Fratello Vip 7. Arrivata fino alla fine conquistando il secondo posto in finale l’ex gieffina venezuelana, la cui vittoria sembrava scontata, ha ammesso di essere ancora provata psicologicamente. Ne ha parlato con Casa Chi, il format social condotto da Sophie Codegoni. Oriana, una dei concorrenti più amati di questa edizione, ha svelato ovviamente come sta procedendo la storia con Daniele Dal Moro. I due ex gieffini sono davvero inseparabili.

L’ex gieffino ha dato conferma di volersi vivere fuori la Marzoli quando dopo la finale è corso fuori dagli studi per portarla via con sé. Da allora, sui social network, Oriana e Daniele non si sono separati un attimo. La stessa ex gieffina venezuelana ha confermato questo, dando così una bella notizia ai fan che hanno sempre creduto in loro.

“Abbiamo fatto di tutto. Non mi sono fermata con il lavoro e sono abbastanza distrutta. Con Daniele non ci siamo mai staccati da quando sono uscita dal reality. Ci troviamo bene”

Per il rapporto che si è creato con Daniele Dal Moro dopo il GF Vip 7, Oriana ha ammesso di essersi pentita di essersi avvicinata ad Antonino Spinalbese nella Casa di Cinecittà. Oggi crede che avrebbe potuto fermarsi e “pensarci due volte”. Pensa che, non conoscendo bene una persona, ci si può fare un’idea sbagliata. “Io pensavo che Antonino fosse in un modo in realtà era completamente in un altro. Daniele pensavo fosse in una maniera e invece”, ha ammesso Oriana.

La Marzoli, che ora ha bisogno di riposare, ha sottolineato che non aver vinto non l’ha fatta rimanere male. Sentiva che Nikita Pelizon avrebbe potuto conquistare la vittoria. Per lei ormai il reality è finito durante la finale. In studio, infatti, tra i suoi pensieri c’era Daniele. E proprio qui ha scoperto che si trovava già fuori dagli studi Mediaset per lei. “Non me l’aspettavo, stavo per svenire”, ha raccontato Oriana, che non sapeva ancora se avrebbe ritrovato fuori Dal Moro oppure no. E ritrovarlo fuori dopo la finale solo per lei rappresenta “la gioia più bella di quel giorno”.

Oriana Marzoli dopo il GF Vip: retroscena su Nikita e Temptation Island

Oriana continua a sognare un futuro in televisione e ha ammesso oggi di essere arrivata in Italia per conquistare più fan italiani. Questa pare sia stata un’idea della sua agenzia, per lavorare con i social network. La venezuelana, però, aveva pensato che non l’avrebbero presa nel cast, in quanto qui in Italia nessuno la conosceva.

Pare che Oriana abbia fatto il provino a edizione già iniziata e solo qualche giorno dopo le hanno permesso di entrare nella Casa più spiata d’Italia. E per quanto riguarda Nikita Pelizon, oggi la Marzoli cosa ha da dire?

“Ho fatto i complimenti a Nikita, proprio in diretta. Solo che in quel momento mi sono sentita un po’ rifiutata, posso dirti la verità? Appena le ho detto ‘auguri’ neanche mi ha guardato. Neanche un abbraccio. Sono passati tutti davanti a me senza considerarmi. Ma figurati non mi interessa niente. Alla fine si vede come sono le persone. Appena una vince il reality esce fuori la verità. Era quello che sentivo io, su come era fatta lei”

Detto ciò, Oriana ha svelato di aver visto alcune dichiarazioni di Nikita sui social, in cui continua a parlare di quanto accaduto nella Casa. “Mamma mia tesoro hai finito il reality! Volta pagina! Che pesante, io non ho il tempo”, ha continuato la Marzoli. Infine, la venezuelana ha dichiarato che non c’è intenzione al momento di andare a Temptation Island con Daniele. Crede, infatti, che sia troppo presto e in ogni cosa questa idea non la attira molto.