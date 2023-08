Oriana e Luca Onestini di nuovo insieme: in quale reality li vedremo

Oriana Marzoli ha ufficialmente detto addio all’Italia. La venezuelana ha annunciato ieri, 11 agosto, in un video sul suo canale di MTMAD che presto lascerà il suo appartamento di Milano per tornare definitivamente in Spagna, a Madrid, città in cui vive da tantissimi anni. Alla base di tale scelta ci sarebbero due motivi principali. Da un lato, Oriana avrebbe voluto iniziare a lavorare nella televisione italiana, ma la nuova linea Mediaset imposta da Pier Silvio Berlusconi le avrebbe chiuso totalmente le porte. D’altro canto, la relazione con Daniele Dal Moro pare essere definitivamente naufragata, tanto che il 33enne è ormai tornato a Verona da diversi giorni. Tuttavia, pare esserci un’altra misteriosa motivazione rispetto a questo addio. Motivazione che coinvolgerebbe una sua vecchia conoscenza.

A quanto pare, Oriana potrebbe prendere parte alla nuova edizione del Gran Hermano Vip, la versione spagnola del Grande Fratello Vip. A far nascere i primi sospetti è stato proprio il suo ex (?) fidanzato, Daniele Dal Moro. Quest’ultimo, durante una delle loro ultime liti pubbliche, aveva dichiarato di non voler più continuare questa storia, poiché l’ex vippona avrebbe scelto di andare via per diversi mesi. Tutti hanno subito ipotizzato si trattasse di un reality, ipotesi avvalorata dagli ultimi tweet della Marzoli, nei quali ha ricordato l’esperienza del GF Vip in Italia, salutando definitivamente i fan italiani. Ma, non solo. Con lei, potrebbe varcare la porta rossa anche Luca Onestini, il suo vecchio coinquilino, nonché grande amico durante l’esperienza nel reality italiano.

Difatti, attualmente Luca si trova a Madrid, proprio come Oriana. In un post sul suo profilo Instagram, Onestini ha annunciato il suo ritorno nella capitale spagnola, aggiungendo di essere molto felice perché i loro destini si sarebbero finalmente rincrociati. Per questo, diversi utenti hanno pensato che l’ex vippone si stesse riferendo ad un nuovo progetto lavorativo in Spagna. Secondo alcune fonti spagnole, proprio in questi giorni il Gran Hermano Vip starebbe realizzando i video di presentazione dei concorrenti, motivo per cui Luca sarebbe volato a Madrid. E, sempre secondo tali fonti, sembrerebbe praticamente certo l’ingresso sia di entrambi gli ex vipponi, Luca e Oriana, nel reality.

Naturalmente, si tratta solamente d’indiscrezioni e bisognerà aspettare le prossime settimane per avere una conferma ufficiale. Tuttavia, le recenti mosse social di entrambi lascerebbero poco spazio a dubbi. Ricordiamo che Luca e Oriana hanno avuto un rapporto molto ravvicinato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. I due erano diventati molto amici e, per un brevissimo periodo, sembrava potesse nascere anche qualcosa di più. Sarà proprio questo il motivo per cui Daniele Dal Moro avrebbe deciso di non accettare la possibile partecipazione della Marzoli al Gran Hermano Vip? Chissà…