Oriana e Daniele, le comiche: si auto postano le paparazzate

By

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno segnato un nuovo record: a soli 3 giorni dall’ultima rottura, i due ex vipponi sono già tornati insieme. Pochissimi giorni fa, il veronese era esploso su Twitter dopo l’ennesimo unfollow su Instagram da parte della fidanzata, confessando di non voler più continuare questa relazione dato che la venezuelana avrebbe accettato di partecipare a un presunto reality in Spagna. La lite era avvenuta il giorno prima dell’inizio di una vacanza ad Ibiza, pianificata dalla coppia insieme ad una delle migliori amiche di lui, Valentina Vignali.

Nonostante la nuova rottura, Oriana era partita comunque per l’isola, seppur da sola. Ma, ecco che era arrivato un nuovo colpo di scena, dato che Daniele aveva fatto improvvisamente un video in cui dichiarava di essere volato ad Ibiza per parlare con la ragazza, che però si sarebbe rifiutata di aprirgli la porta. Da lì, Dal Moro aveva ribadito di aver chiuso definitivamente con lei e i due hanno proseguito la vacanza separatamente. Ma, tempo 48 ore e sul web è spuntata uno scatto rubato di una fan dei due, che li ritraeva camminare insieme, anche se a debita distanza.

I fan della coppia sono andati immediatamente in tilt, cercando di capire se gli ex gieffini avessero già fatto pace. La sera, poi, i due sono stati beccati nuovamente da dei seguaci, mentre erano fuori a cena. A confermare il ricongiungimento degli “Oriele“, infine, ci ha pensato il portale Whoopse, che questa mattina, 5 agosto, ha pubblicato una foto dei due scattata ieri nelle spiagge di Formentera, dove Daniele tiene in braccio Oriana. Non solo, il portale ha anche condiviso un video di quel momento, accessibile, però, solo agli abbonati al sito.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: pioggia di critiche

Alla luce di ciò, sono piovute tantissime critiche nei confronti della coppia. Si tratta, infatti, della terza rottura pubblica nel giro di pochi mesi. Inoltre, il video a pagamento promesso da Whoopse ha fatto storcere ancora di più il naso al mondo del web. Tra coloro che hanno maggiormente criticato gli “Oriele” troviamo Amedeo Venza, il quale ha insinuato che il tutto sia stato fatto solamente per ottenere hype e che l’agenzia di lei avrebbe organizzato di proposito la paparazzata della riconciliazione.

A questo punto, i fan della coppia sono subito corsi a difendere i loro beniamini, facendo notare come al sito in questione capiti spesso di riservare determinati contenuti solo agli abbonati, avendo attuato questo modus operandi anche con esclusive riguardanti vip americani e stranieri e non solo con Oriana e Daniele.

Tuttavia, a rinforzare le teoria di Venza ci ha pensato la stessa Oriana, con un gesto social alquanto inusuale. Poco fa, la venezuelana ha condiviso sul suo profilo Instagram proprio un estratto del video di Whoopse. “Era una paparazzata organizzata organizzata tra agenzia e sito… Trovatemi una Giulia De Lellis, una Salemi, una Codegoni, una Valli, una Ferilli, una Rodriguez che riportano le paparazzate che le vengono fatte! Trovatemele!”, ha puntualizzato a questo punto Amedeo Venza. Insomma, è veramente tutto studiato a tavolino tra Oriana e Daniele?