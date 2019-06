Imbarazzo a Temptation Island 2019: la confessione di Jessica su Andrea

Jessica e le orecchie di Andrea: la frase imbarazzante a Temptation Island

Parte con una confessione imbarazzante la sesta edizione di Temptation Island. Protagonisti della prima puntata, condotta come sempre da Filippo Bisciglia, sono stati Jessica e Andrea. I due hanno deciso di partecipare al reality show di Canale 5 dopo aver rinviato il loro matrimonio. In realtà a far saltare l’evento è stata la ragazza, non più convinta del proprio amore nei confronti del fidanzato. E Jessica ci ha messo poco a mettere in imbarazzo in tv Andrea, con il quale convive da qualche tempo. La giovane ha confidato ad un tentatore – e dunque davanti alle telecamere – che è costretta a fare da mamma al suo compagno e che ogni mattina deve addirittura pulirgli le orecchie.

Cosa ha detto Jessica sulle orecchie di Andrea

“Andrea ha problemi di pelle secca quindi la mattina gli pulisco le orecchie con il cotton fioc, non sa nemmeno cosa mettersi la mattina e i vestiti glieli aggiusto io”, ha detto Jessica di Temptation Island ad un tentatore del villaggio. Una frase che ha lasciato perplessi i telespettatori del programma, creando parecchio imbarazzo e fastidio sui social network. E a tale confidenza non ha reagito bene neppure Andrea, che ha visto tutto dal pinnetu dell’Is Morus Relais, il villaggio dove viene girata la trasmissione. “Ma che ca..o dici, ma come ti permetti di dire queste cose ad una persona che non conosci”, ha replicato infastidito Andrea.

Chi sono Jessica e Andrea di Temptation Island

Jessica e Andrea vivono ad Albano Terme e convivono da due anni e mezzo. Il 9 giugno 2019 si sarebbero dovuti sposare ma il matrimonio è saltato per volere della ragazza, che lavora come consulente assicurativo. Jessica ha chiesto di partecipare allo show per capire i suoi reali sentimenti.