Ordini mai consegnati, parla Chiara Ferragni: arrivano altre scuse

Continua il periodo infernale di Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo ‘Balocco-gate’, nei giorni scorsi è piovuta un’altra tegola sull’influencer cremonese. Dopo Natale è diventato virale un filmato diffuso su TikTok da due ragazze le quali si scambiano dei doni immaginari sotto l’albero. Trattasi di un video sfottò ironico riferito ai prodotti acquistati sul sito della moglie di Fedez il 26 novembre e mai arrivati a destinazione. In breve, le due giovani pensavano di scartare un bel pacco e invece, per il momento, non c’è stata alcuna consegna.

Il video è stato commentatissimo con altri utenti che hanno sostenuto di aver riscontrato il medesimo disguido, vale a dire di aver ordinato online ma di non aver ancora ricevuto gli oggetti comprati. Alla luce di ciò, in data 31 dicembre 2023, la Fenice srl, ossia la società licenziante dei marchi Chiara Ferragni, ha scritto un comunicato stampa di scuse ed ha spiegato perché alcuni prodotti non sono stati ancora consegnati.

Di seguito la nota integrale diffusa dall’azienda dell’influencer:

“Fenice Srl, società licenziante dei marchi Chiara Ferragni, in merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione riguardo il ritardo della consegna di alcuni ordini effettuati tramite il proprio canale e-commerce, precisa di essersi prontamente attivata per fronteggiare il disguido imputabile a un picco di vendite avvenute nel periodo del Black Friday. Fenice rinnova le scuse ai propri clienti interessati dal ritardo e/o da eventuali disguidi nella ricezione di quanto ordinato e precisa altresì di aver ricevuto in data 5 dicembre 2023 rassicurazioni da parte del provider che gestisce il servizio di e-commerce che tutti gli ordini pendenti sarebbero stati evasi entro il 15 dicembre 2023; in un successivo ulteriore controllo effettuato dalla società in data 20 dicembre 2023 con il provider, quest’ultimo ha confermato che tutti gli ordini di acquisto effettuati anteriormente a tale data (20 dicembre 2023) risultavano essere stati evasi”. La società però invita chiunque non abbia ricevuto i propri ordini a scrivere “una mail a [email protected] così da poter compiere ulteriori verifiche”.

Chiara Ferragni e la scelta di sparire

Dopo il ‘Balocco-gate’, Chiara Ferragni ha deciso di dileguarsi. Da quando infatti lo scandalo è scoppiato a livello nazionale e internazionale (ne hanno parlato anche all’estero), la moglie di Fedez non ha più postato alcun contenuto sui social, eccezion fatta per un video in cui si è scusata, parlando di “errore di comunicazione”. Come uscire da una simile situazione che rischia, o forse già lo ha fatto, di polverizzare interamente la propria credibilità? Difficile dirlo perché, da quanto emerso, quella che voleva essere spacciata come beneficenza in realtà non lo era. Anzi era un accordo commerciale.

Ci sono poche cose al mondo ‘sacre’, intoccabili e non profanabili. Una di queste è appunto la beneficenza: non ci sono sfumature, la si fa gratis o non la si fa, bianco o nero. ‘Mascherarla’ fittiziamente sotto un’operazione di business è stato un errore madornale.

I guai, ora, sono molteplici per la Ferragni. Il suo lavoro è soprattutto immagine. Se questa viene intaccata, le collaborazioni saltano (Safilo ad esempio già si è sfilato). Recuperare totalmente la credibilità perduta appare come una mission impossible.