Ordine dei giornalisti, Signorini fuori: i motivi curiosi della decisione

Alfonso Signorini fuori dall’ordine dei giornalisti. A renderlo noto è il portale Dagospia che fa sapere che il conduttore del Grande Fratello 8 non è più iscritto all’albo; è bene specificarlo, la decisione è stata presa dal diretto interessato. Insomma, non c’è stata alcuna cacciata. Motivo di tale scelta? Il direttore editoriale di Chi Magazine, sempre come riferito dal sito diretto da Roberto D’Agostino, oltreché a essersi da anni lanciato nel mondo della conduzione sul piccolo schermo, di recente ha anche iniziato a impegnarsi nell’universo variegato delle pubblicità sui social tra “creme di bellezza, caffè e chi più ne ha più ne metta”.

Proprio la scelta di prestare il proprio volto ad alcune sponsorizzazioni lo ha spinto ad abbandonare l’ordine dei giornalisti, essendo tale pratica in conflitto di interessi con appunto il mestiere di giornalista. A riprova che Signorini abbia detto addio all’ordine basta andare e consultare l’elenco pubblico che è disponibile anche online: il suo nome non c’è più, bye bye.

Signorini, cosa succede ora?

E cosa succede ora? Cambia qualcosa? Signorini non lo vedremo più svolgere vecchie mansioni? Assolutamente no: Il conduttore continuerà a reggere le redini del reality più spiato d’Italia (a proposito, gli ascolti del Grande Fratello hanno ripreso ad impennarsi) e continuerà pure ad essere direttore editoriale di Chi Magazine. Forse molti che non sono del settore non sanno che chiunque può scrivere su un quotidiano, pure senza avere l’iscrizione all’albo. E chiunque può pure scrivere su siti e portali nonostante non faccia parte dell’ordine dei giornalisti.

Ad esempio ci sono professori universitari che collaborano con varie testate seppur non sono formalmente dei giornalisti; è anche opportuno rimarcare che in molti paesi esteri non c’è nemmeno un albo. Giornalista è chi fa comunicazione, senza bisogno di attestati, patentini o tesserini. In Italia, paese di corporazioni (i maligni direbbero di “caste”), invece c’è sempre bisogno di essere iscritti da qualche parte per entrare in un ambito.

Insomma, per farla breve: ad Alfonso Signorini non cambierà nulla. Anzi sì: pare che avrà le tasche un poco più gonfie grazie agli introiti che potrà mettersi in saccoccia grazie alle pubblicità a cui presta la propria immagine.