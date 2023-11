Ascolti tv 27/11/23: Il metodo Fenoglio e GF, chi ha vinto (a sorpresa)

Buon esordio su Rai Uno per la fiction Il metodo Fenoglio che conquista 3.8 milioni di utenti e il 20.8% di share. Molto bene su Canale Cinque il Grande Fratello 8, in netta crescita: Alfonso Signorini & Co, dopo una partenza a rilento, stanno carburando e portando a casa più che buoni risultati. Ieri il reality ha raggiunto 2.8 milioni di telespettatori e il 21.2% di share. Dunque, sugli ascolti assoluti ha perso ma ha trionfato a sorpresa sullo share. 3 Days to Kill, su Italia Uno, è stato l’unico programma, oltre a quelli delle ammiraglie, ad aver sfondato il muro del milione di utenti in prime time.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di lunedì 27 novembre 2023:

Rai Uno: Il metodo Fenoglio ha incollato alla tv 3.802.000 spettatori con il 20.8% di share;

Canale 5: Grande Fratello è stato seguito da 2.809.000 spettatori (21.2%);

Rai Due: Qualcosa di nuovo ha raggiunto 941.000 spettatori (4.9%);

Italia Uno: 3 Days to Kill ha appassionato 1.379.000 spettatori (7.7%);

Rai Tre: FarWest ha convinto 805.000 utenti (4.7%);

Rete 4: Quarta Repubblica ha totalizzato 790.000 spettatori (5.3%);

La 7: La maschera di ferro porta a casa 544.000 spettatori (3.1%);

Tv8: GialappaShow ha ottenuto 779.000 telespettatori (4.1%);

Nove: Il Contadino Cerca Moglie ha intercettato 458.000 spettatori (2.4%).

Ascolti tv lunedì 27 novembre 2023: preserale e access prime time

Affari tuoi vola con 5.2 milioni di utenti e il 24% di share.

Rai Uno: Affari Tuoi ha avuto 5.251.000 spettatori (24%);

Rai Uno: Cinque minuti di Bruno Vespa ha informato 4.644.000 utenti (21.9%);

Canale Cinque: Striscia la Notizia ha raggiunto 3.336.000 spettatori (15.3%);

Rai Uno: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 3.334.000 spettatori (22.2%) mentre Reazione a Catena ha appassionato 4.381.000 utenti (25.1%);

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.846.000 spettatori (13%), Caduta Libera ha divertito 2.913.000 spettatori (17.3%);

Rete4: Stasera Italia ha totalizzato 785.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 734.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre è visto da 1.421.000 spettatori (6.7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha conquistato 1.785.000 spettatori (8.1%);

La7: Otto e Mezzo ha interessato 1.818.000 spettatori (8.3%);

Rai Due: Il Mercante in Fiera ha totalizzato 473.000 spettatori pari (2.3%);

Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 638.000 spettatori (2.9%);

Tv8: 100% Italia ha avuto 544.000 spettatori (2.5%).

Ascolti tv lunedì 27 novembre 2023: il pomeriggio

Rai Uno: La Volta Buona ha fatto compagnia a 1.458.000 spettatori (12.3%) nella presentazione e a 1.385.000 spettatori (13.1%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha avuto 1.753.000 spettatori (18.7%);

Rai Uno : La Vita in Diretta ha intrattenuto 2.333.000 spettatori (19.6%);

Rai Due: Ore 14 interessa 959.000 spettatori (8%);

Rai Due: BellaMa’ ha intrattenuto 526.000 spettatori (5.5%);

Canale Cinque : Beautiful è stato seguito da 2.819.000 telespettatori (20.9%);

Canale Cinque : Terra Amara ha conquistato 2.833.000 telespettatori (22.3%);

Canale Cinque : Uomini e Donne ha registrato 2.798.000 utenti (25.9%);

Canale Cinque: Amici DayTime ha appassionato 1.855.000 spettatori (19.9%);

Canale Cinque: La Promessa ha conquistato 1.877.000 spettatori (19.4%);

Canale Cinque: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.537.000 spettatori (15.2%) nella prima parte e a 1.573.000 spettatori (13.3%) nella seconda parte.

Ascolti tv della mattina di lunedì 27 novembre 2023