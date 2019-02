Ora o mai più, è Paolo Vallesi il vincitore della quarta puntata: la classifica completa

By

Chi ha vinto la quarta puntata di Ora o mai più 2019? Paolo Vallesi

Paolo Vallesi si aggiudica la quarta puntata di Ora o Mai Più 2. Il cantautore de La forza della vita, in coppia con la coach Ornella Vanoni, si aggiudica ancora una volta la vittoria grazie soprattutto al sostegno del pubblico da casa che continua a premiarlo. Dopo la vittoria della scorsa settimana, che l’ha visto sul gradino più alto del podio insieme a Jessica Morlacchi e Silvia Salemi, Vallesi ha sbaragliato tutti gli avversari attestandosi secondo per la giuria degli insegnanti e primo per il televoto; aggiudicandosi così il primo posto generale. Durante la serata, il cantante si è esibito con gli ospiti della serata, Patty Pravo e Gigi D’Alessio, facendo commuovere la sua coach Ornella Vanoni, con cui ha duettato poi sulle note di Senza fine.

Di seguito la classifica completa e finale della quarta serata di Ora o mai più. La classifica che ha visto trionfare Paolo Vallesi è la sintesi del voto dei giurati e di quello dei telespettatori:

Paolo Vallesi Jessica Morlacchi Silvia Salemi Barbara Cola e Annalisa Minetti Davide De Marinis Donatella Milani Michele Pecora

La classifica dei giurati di Ora o mai più

I maestri hanno così votato:

Jessica Morlacchi Paolo Vallesi Davide De Marinis Annalisa Minetti e Silvia Salemi Barbara Cola Michele Pecora Donatella Milani

Ora o mai più: la classifica del pubblico