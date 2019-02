Ora o mai più, tre vincitori per la terza puntata: la classifica completa

Chi ha vinto la terza puntata di Ora o mai più 2019? Jessica Morlacchi, Paolo Vallesi, Silvia Salemi

Tre vincitori per la terza puntata di Ora o mai più. Jessica Morlacchi, Paolo Vallesi e Silvia Salemi si sono piazzati al primo posto della classifica. Per i giurati del programma l’unica vincitrice è stata Jessica ma, ancora una volta, il televoto ha cambiato le carte in tavola. E premiato Vallesi che, dal terzo posto è balzato al primo insieme a Silvia, seconda tra le preferenze del pubblico. Sia Paolo sia la Salemi hanno già vinto le precedenti puntate dello show mentre per Jessica (che durante la diretta ha pianto dopo la performance con Marco Masini) si tratta della prima volta.

Di seguito la classifica finale e completa (con ex aequo) – risultato dei voti della giuria e di quelli del televoto – della terza puntata del programma di Amadeus:

1. Jessica Morlacchi

Paolo Vallesi

Silvia Salemi

4. Barbara Cola

5. Davide De Marinis

6. Annalisa Minetti

7. Michele Pecora

8. Donatella Milani

La classifica dei giurati di Ora o mai più

I maestri hanno così votato:

1. Jessica Morlacchi

2. Silvia Salemi

3. Paolo Vallesi

4. Barbara Cola

Davide De Marinis

Annalisa Minetti

7. Michele Pecora

8. Donatella Milani

Ora o mai più: la classifica del pubblico

1. Paolo Vallesi

2. Silvia Salemi

3. Jessica Morlacchi

4. Barbara Cola

5. Davide De Marinis

6. Michele Pecora

7. Annalisa Minetti

8. Donatella Milani