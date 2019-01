Ora o mai più, il rifiuto di Iva Zanicchi: “Purtroppo non ci sarò”

Ora o mai più torna il 19 gennaio: tra i Coach non ci sarà Iva Zanicchi

Iva Zanicchi ha confermato i gossip delle ultime settimane: non sarà alla seconda edizione di Ora o mai più. L’Aquila di Ligonchio era stata chiamata nello show di Amadeus per ricoprire il ruolo di Coach ma a malincuore ha dovuto rinunciare. “Purtroppo non ci sarò. Ho detto di no per stare qui a La Repubblica Delle Donne”, ha ammesso Iva a CR4, il programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4. Dunque, la Zanicchi ha scelto di restare a Mediaset, dove negli scorsi mesi è stata riconfermata come giudice popolare di Tu si que vales.

Tutte le novità della seconda edizione di Ora o mai più

Dopo il rifiuto di Iva Zanicchi, la produzione di Ora o mai più si è messa alla ricerca di altri Coach. Secondo le ultime indiscrezioni ci saranno: Toto Cutugno, Orietta Berti, Marcella Bella, Fausto Leali, Red Canzian, Ornella Vanoni, Donatella Rettore, i Ricchi e Poveri. Tra i concorrenti in gara invece si parla di: Silvia Salemi, Donatella Milani, Jessica Morlacchi, Davide De Marinis, Barbara Cola, Paolo Vallesi, Michele Pecora e Annalisa Minetti. Le conferme ufficiali dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Le parole di Amadeus sul ritorno di Ora o mai più

“Questa seconda edizione è una nuova scommessa. La prima edizione era solo un esperimento. Ora la Rai mi chiede di giocare nella stagione invernale. Non è più un’amichevole, ma il campionato vero e proprio, per usare una metafora calcistica“, ha dichiarato a Visto Tv Amadeus.