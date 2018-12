Ora o mai più torna a gennaio 2019: le parole di Amadeus

Quando inizia Ora o mai più su Rai Uno: le anticipazioni di Amadeus

Dopo il grande successo della scorsa estate Ora o mai più torna in tv. Lo show ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus tornerà in onda sabato 19 gennaio. Si scontrerà quindi con un programma cult di Canale 5: C’è posta per te di Maria De Filippi, che riparte sabato 12 gennaio. Una sfida davvero importante, come sottolineato pure dal conduttore Rai in un’intervista concessa a Visto Tv: “Questa seconda edizione è una nuova scommessa. La prima edizione era solo un esperimento. Ora la Rai mi chiede di giocare nella stagione invernale. Non è più un’amichevole, ma il campionato vero e proprio, per usare una metafora calcistica”.

Ora o mai più torna in tv da sabato 19 gennaio 2019

La nuova edizione di Ora o mai più sarà composta da 6 puntate. Le prime tre andranno in onda prima del Festival di Sanremo mentre le restanti verranno trasmesse subito dopo la kermesse musicale, in programma dal 5 al 9 febbraio 2019. “Ora o mai più è un’avventura importante e di grande responsabilità che io affronto con grande entusiasmo come faccio di solito quando credo in un progetto. Sono certo che si tratta di un programma che ha un potenziale enorme, come ha già dimostrato. L’importante è dare al pubblico un prodotto che sia valido e interessante al di là degli ascolti”, ha spiegato Amadeus.

Ora o mai più news: chi sono i cantanti e i coach

Se la data d’inizio è ufficiale, poco e nulla si sa dei protagonisti della nuova edizione di Ora o mai più. Sembra certo l’addio di tre Coach: Patty Pravo, Loredana Bertè e Marco Masini. Per quanto riguarda invece i nuovi concorrenti si fanno i nomi di: Annalisa Minetti, Davide De Marinis, Paolo Vallesi, Tiziana Rivale, Pago, Jessica Morlacchini dei Gazosa e Simona Bencini de I Dirotta su Cuba.