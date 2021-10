Ora o mai più: quando torna, cambio conduttore e novità. Il gossip

Si dice che ci siano grossi cambiamenti in arrivo per quanto riguarda Ora o mai più. La produzione dietro all’originale talent show di Rai Uno, condotto fino ad oggi da Amadeus, starebbe pensando ad una nuova conduzione. Ma anche soltanto la conferma del programma, per ora soltanto nell’aria, costituisce di per sé una notizia interessante. Ma andiamo con ordine.

Qualche ora fa su Twitter il giornalista di Dagospia e del Fatto Quotidiano Giuseppe Candela ha sganciato l’indiscrezione bomba. Ora o mai più si farà, a quanto pare, ed è previsto per i primi mesi del 2022 con la sua classica collocazione in prima serata su Rai Uno.

Si dice, inoltre, che a prendere il posto di “Ama” sarà Carlo Conti, già conduttore di Tale e Quale Show e ideatore dello stesso Ora o mai più. La motivazione è piuttosto ovvia: Amadeus da qui ai prossimi mesi (e in particolare intorno a febbraio) sarà impegnato nella realizzazione del Festival di Sanremo 2022, di cui sarà direttore artistico e presentatore per la terza edizione di fila.

Almeno per il momento, non ci sono conferme o smentite di sorta, mentre si vocifera che il direttore di Rai Uno Stefano Coletta stia preparando una collocazione molto impegnativa per il programma. In base alle ultime indiscrezioni sembrerebbe infatti che la trasmissione andrà in onda il sabato sera. Se questa notizia dovesse essere confermata Carlo Conti si dovrebbe scontrare contro Maria de Filippi e C’è posta per te (sempre che venga riconfermato, ma visti i trascorsi c’è da darlo praticamente per scontato).

Carlo Conti, nel frattempo, può continuare a gongolare per i risultati, davvero eccellenti, di Tale e Quale Show. Per la terza volta di fila, la trasmissione di Conti ha superato il suo competitor principale, il GF Vip. Dalla sua parte, la trasmissione del venerdì di Rai Uno ha un cast importante e dinamiche interessanti, particolarmente quelle che riguardano il cattivissimo Cristiano Malgioglio. Il ritorno di Ora o mai più, proprio in questo senso, sarebbe una bella ventata di freschezza per la tv italiana, sempre più schiava di un certo buonismo. Se vi ricordate gli scontri fra Toto Cutugno, Red Canzian, Donatella Rettore e Donatella Milani sapete quello di cui stiamo parlando.