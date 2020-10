Donatella Milani cerca il padre a Domenica Live: l’appello dopo due rifiuti

Donatella Milani a Domenica Live ha lanciato un appello al padre. La cantante è stata ospite nel salotto pomeridiano della domenica di Barbara d’Urso e ha ripercorso quelle che sono state un po’ le tappe della sua vita, arrivando a parlare di quando ha cercato suo papà. Ha anche sofferto di depressione dopo la morte di sua madre ed è anche per questo che ha deciso di cercare l’altro genitore. Il pare però pare non abbia accettato di riallacciare un rapporto con lei e di riconoscerla, e si sarebbe messa in mezzo anche l’attuale compagna del papà di Donatella Milani. Barbara ha ospitato la cantante molto volentieri e spera di poterla riunire con suo padre, come è già successo altre volte in passato. Ricordiamo per esempio il caso di Paola Caruso che è riuscita a ritrovare la sua madre naturale grazie agli appelli dai salotti della d’Urso. La Milani ha spiegato che dalla morte della mamma è andata sempre più giù e sono tornate a galla tante cose che le hanno provocato sofferenza.

Domenica Live, Donatella Milani cerca suo papà: il racconto da Barbara d’Urso

Per esempio l’abbandono del padre, che è sparito e non si è fatto più sentire né vedere quando la mamma ha scoperto di essere incinta. Lei pensava di aver superato questa cosa, invece il dolore è riemerso prepotentemente. Di recente ha provato a cercarlo, è andata in un’officina che porta proprio il nome del padre. “Era burbero come me. Ho sentito qualcosa, penso sia lui”, ha raccontato del momento in cui ha incontrato l’uomo. Forse ha avuto un approccio troppo diretto, prendendolo di petto e chiedendogli se conosceva sua mamma. Lui ha iniziato a indietreggiare e a negare. Donatella non si è arresa e ha fatto un altro tentativo, telefonando a casa di colui che pensa essere suo padre. Ha risposto però la moglie: “Mi ha detto ‘Sono errori di gioventù, non so nemmeno chi dirgli che è al telefono”. Pensava che l’avrebbe richiamata, ma così non è stato. La cantante sente il bisogno di mettere a posto questo puzzle della sua vita, così Barbara l’ha invitata a fare un appello.

Donatella Milani e l’appello al padre che la rifiuta, poi parla di Donatella Rettore

Donatella così ha detto: “Sono andata in terapia, sto veramente male perché continuo a chiedere di essere accettata dagli altri. A me basterebbe vederti, dimmi semplicemente ho sbagliato e non ti ho voluto riconoscere perché avevo una famiglia. Che non volevi rompere un equilibrio. Basta che tu mi dica ok, sei mia. Questo mi aiuterebbe”. Alla moglie del padre ha invece detto di non voler assolutamente rompere il loro equilibrio e che ha bisogno solo di affetto e di essere accettata, non ha bisogno di nient’altro da loro. Ha quindi escluso anche il lato economico. Ha avuto modo anche di chiarire gli scontri a Ora o mai più con Donatella Rettore: “Non ce l’ho assolutamente con Donatella. È il mio modo. è una maschera che a volte mi fa essere saccente, rabbiosa”.