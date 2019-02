Ora o mai più, Orietta Berti contro Donatella Rettore: “Pretendo sincerità”

Orietta Berti a Vieni da me attacca il comportamento di Donatella Rettore

A Vieni da me – il programma di Rai 1 di Caterina Balivo – Orietta Berti ha criticato il comportamento di Donatella Rettore a Ora o mai più. In tre puntate, le due cantanti hanno bisticciato più di una volta e questo non è proprio andato giù alla Berti. Che ci ha tenuto a difendere il suo lavoro e soprattutto quello della sua allieva, Barbara Cola. “Barbara è una professionista, non canta come una lavandaia come è stato detto. Pretendo critiche giuste e sincere, no falsità. In più mi dà fastidio che giudica le canzoni e non l’esibizione”, ha sottolineato Orietta. Nonostante le scaramucce televisive, la Berti è pronta a deporre l’ascia da guerra: “Dietro le quinte siamo amiche (con Rettore, ndr), le ho portato anche i biscotti”.

Donatella Rettore pronta a lasciare Ora o mai più

Mentre Orietta Berti si è lamentata a Vieni da me, Donatella Rettore ha pubblicamente minacciato di lasciare Ora o mai più. L’interprete riccioluta si è lamentata su Facebook e Instagram: “Non ci potrebbe essere un prossimo sabato sera su Rai 1. Anche la bontà, la compassione e la pazienza hanno un limite. Mi sento con la coscienza trasparente e santificate. Ho incassato offese, volgarità e ingiustizie. Basta, vedremo. Abbiamo qualche giorno per decidere”.

Ora o mai più si ferma per una settimana

Intanto Ora o mai più si ferma per una settimana: non andrà in onda per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2019. La trasmissione condotta da Amadeus tornerà in tv sabato 16 febbraio.