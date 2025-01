Ora O Mai Più, la risposta di Britti al 5 di Rettore: Balivo pungente

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha ospitato in studio Alex Britti, coach dell’edizione attualmente in corso di Ora O Mai Più che affianca Matteo Amantia, leader degli Sugarfree. La loro esibizione della settimana scorsa non ha particolarmente convinto Donatella Rettore, che ha attribuito loro soltanto un 5. La conduttrice ha quindi chiesto a Britti come abbia reagito al giudizio negativo della collega. La risposta del cantante è stata davvero da applausi.

Come di consueto questo pomeriggio su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Tra gli ospiti di oggi c’è stato anche il cantante e chitarrista Alex Britti, coach dell’ultima edizione di Ora O Mai Più. Il giudice affianca nello specifico Matteo Amantia, leader degli Sugarfree, con il quale si è esibito sabato scorso nel suo successo 7000 caffè. L’esecuzione non ha però convinto Donatella Rettore che ha dato soltanto un 5. Il suo voto è stato decisivo e Britti ed Amantia sono arrivati al secondo posto nella classifica finale. Caterina Balivo ha quindi chiesto al suo ospite come abbia reagito al giudizio negativo della collega che, addirittura, aveva evidenziato alcune stonature e come fosse rimasta delusa dall’esibizione.

La risposta di Alex è stata davvero da applausi. L’artista si è difatti mostrato molto sportivo, affermando che quando ci si mette in gioco bisogna essere pronti anche a giudizi negativi. Ha poi aggiunto di come il voto di Rettore avesse ravvivato un po’ il programma. Balivo a quel punto ha ironizzato, chiedendo se avessero la foto di Donatella per il tritavolte. La conduttrice ha scherzato sulla questione con Britti fin dall’inizio, facendolo entrare in studio proprio sulle note della hit di Rettore Lamette. Lui, tuttavia, sembra aver preferito evitare qualunque tipo di polemica e tagliare corto sulla questione.

L’intervista è poi continuata con le volte buone del cantante, il quale ha dovuto scegliere chi salvare tra alcuni personaggi come di consueto. In merito a cosa canterà questo sabato ad Ora O Mai Più insieme a Matteo Amantia non ha voluto fare nessuna anticipazione.