Ora o mai più a gennaio 2019: ecco chi ci sarà nel cast dei maestri

Ora o mai più seconda stagione: ecco il cast dei maestri

Da metà gennaio 2019, torna lo show in prima serata di Rai 1 Ora o mai più, che terrà compagnia agli italiani i sabati sera scontrandosi con C’è posta per te. Mentre il cast degli allievi è ormai pronto, su quello dei maestri, fino a qualche giorno fa, regnavano ancora diversi dubbi. Dalle ultime rivelazioni di Tv Blog, invece, emergono interessanti novità su questo specifico tassello dello show condotto da Amadeus, pronto ad affrontare questa nuova avventura. Tra conferme e new entry, ecco chi ritroveremo nel cast della seconda edizione del talent musicale targato Rai 1, che sarà tra i programmi tv protagonisti dei primi mesi del 2019. Prima fra tutti, Ornella Vanoni: una delle più autorevoli signore della musica italiana sarà una dei coach in questa seconda edizione, aiutando i cantanti in gara ad eseguire al meglio alcune delle sue canzoni più celebri. Tra le personalità confermate, invece, ci saranno Red Canzian, Orietta Berti, Marcella Bella e Fausto Leali.

Ora o mai più: il cast dei coah tra conferme e new entry

Saranno altre 3 le new entry, come riportato da Tv Blog, che animeranno il cast dei maestri nella seconda edizione di Ora o mai più. In arrivo su Rai 1 I Ricchi e poveri, Toto Cutugno e Donatella Rettore, che chiuderanno il gruppo dei coach. Sarà loro il compito di affiancare gli allievi del talent, che per l’anno nuovo si snoderà in 6 puntate: le prime tre anticiperanno il Festival di Sanremo, mentre le ultime 3 andranno in onda subito dopo la fine della kermesse musicale. Tra gli allievi in gara, invece, vedremo Silvia Salemi, Donatella Milani, Jessica Morlacchi, Davide De Marinis, Barbara Cola, Paolo Vallesi, Michele Pecora e Annalisa Minetti, che sostituisce Anonimo Italiano. Il primo appuntamento è previsto per sabato 19 gennaio in prima serata su Rai1 in diretta dallo studio 2000 di via Mecenate a Milano.

Ora o mai più seconda stagione: le parole del conduttore Amadeus

Il conduttore Amadeus ha dimostrato grande entusiasmo in vista del suo prossimo impegno televisivo con Ora o mai più. “Questa seconda edizione è una nuova scommessa. La prima edizione era solo un esperimento. Ora la Rai mi chiede di giocare nella stagione invernale. Non è più un’amichevole, ma il campionato vero e proprio, per usare una metafora calcistica“, ha dichiarato a Visto Tv. Per lui si tratta di un’avventura importante, di grande responsabilità e con un potenziale enorme. L’obiettivo del presentatore è quello di dare al pubblico un prodotto valido e interessante a prescindere dagli ascolti. Tutto è pronto, quindi, per assistere al grande show di Rai 1!