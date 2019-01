Ora o mai più, Donatella Rettore ci sarà: la conferma a Vieni da me

Donatella Rettore a Vieni da me: confermata la presenza a Ora o mai più

Dopo le indiscrezioni e i rumors delle ultime settimane finalmente la conferma: Donatella Rettore sarà Coach a Ora o mai più. La seconda edizione del format ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus partirà il prossimo sabato 19 gennaio su Rai Uno. La Rettore ha confermato la sua presenza nel corso di un’intervista a Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo. All’inizio Donatella si è mostrata un po’ titubante, forse incerta se poter dire o meno della sua partecipazione alla trasmissione canora. Alla fine ha ceduto e sottolineato: “Sì. Ci proverò. Anche se non ho ancora firmato nessun contratto“. Nel cast di Ora o mai più la 63nne ritroverà una vecchia conoscenza: Marcella Bella, già Coach dello scorso anno. Il rapporto tra le due non è dei migliori dopo un battibecco avvenuto anni fa nel corso di un’intervista televisiva. Ma la Rettore, nello studio della Balivo, ha minimizzato la faccenda: “C’è Marcella Bella? E allora? Quando ci vediamo non ci scontriamo. Quando si accende la luce rossa succede di tutto”.

Ora o mai più riparte il 19 gennaio: tutte le novità

Oltre a Donatella Rettore e Marcella Bella gli altri Coach di Ora o mai più dovrebbero essere: Toto Cutugno, Orietta Berti, Fausto Leali, Red Canzian, Ornella Vanoni, i Ricchi e Poveri. Tra i concorrenti in gara invece si parla di: Silvia Salemi, Donatella Milani, Jessica Morlacchi, Davide De Marinis, Barbara Cola, Paolo Vallesi, Michele Pecora e Annalisa Minetti. Le conferme ufficiali dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

