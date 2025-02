Ora O Mai Più, domani finale su Rai 1: i vincitori morali dell’edizione

Domani sera andrà in onda su Rai 1 la finale di Ora O Mai Più, il programma condotto da Marco Liorni che dà una seconda possibilità a vecchie glorie della musica. Lo show ha avuto uno stop di una settimana a causa della 75esima edizione del Festival di Sanremo ed è ricominciato lo scorso sabato. E’ difficile stabilire chi potrebbe essere il vincitore di questa edizione in quanto le puntate sono state vinte da più artisti. Tuttavia sicuramente ci saranno dei vincitori morali. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Ora O Mai Più, domani la finale su Rai 1: vincitori morali

C’è grande attesa per la finale di Ora O Mai Più che andrà in onda domani in prima serata su Rai 1. Il programma, condotto da Marco Liorni, offre la possibilità di riscattarsi ad alcune vecchie glorie della musica. Tra i protagonisti di quest’edizione ci sono stati Anonimo Italiano, Antonella Bucci, Carlotta, Loredana Errore, Matteo Amantia, Pago, Pierdavide Carone e Valerio Scanu. L’ultima puntata è stata vinta proprio da quest’ultimo. E’ tuttavia difficile stabilire chi potrebbe essere il nuovo vincitore in quanto le serate sono state vinte da diversi cantanti. In un primo momento il favorito sembrava essere Matteo Amantia degli Sugarfree mentre al momento potrebbe essere invece Pierdavide Carone, sempre molto votato sui social.

Anche Loredana Errore, affiancata dal coach Marco Masini, vanta una buona fanbase. La cantante ha commosso tutti con la sua storia e, comunque andrà, sicuramente sarà una delle vincitrici morali di questa edizione. La carriera dell’ex volto di Amici di Maria De Filippi ha difatti subito uno stop forzato a causa di un grave incidente che l’ha vista coinvolta anni fa. Per lei Ora O Mai Più ha segnato un nuovo inizio e l’occasione di tornare sulle scene e rimettersi in gioco.

Come lei anche gli altri cantanti in gara hanno avuto modo di farsi riascoltare e di tornare anche con un nuovo inedito scritto proprio in occasione dell’ultima puntata del programma. Domani sera, difatti, tutti gli artisti presenteranno per la prima volta le loro canzoni sul palco di Ora O Mai Più. Indipendentemente da chi sarà il vincitore di questa terza edizione, tutti porteranno a casa il ricordo di una bellissima esperienza. Inoltre la partecipazione al programma ha permesso loro di farsi conoscere anche da un pubblico appartenente ad una nuova generazione e conquistare quindi nuovi fan.