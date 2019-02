Ora o mai più, confermata prossima edizione: Amadeus sarà il conduttore

Amadeus condurrà la prossima edizione di Ora o mai più: il programma è stato confermato dalla rete

Ora o mai più tornerà sugli schermi Rai anche il prossimo anno. Pare che la rete, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, abbia deciso di confermare la prossima edizione dello show condotto da Amadeus. Pur scontrandosi con un grande colosso degli ascolti, ovvero con C’è posta per te il sabato sera, la trasmissione è riuscita a portare a casa un discreto successo quest’anno, tanto da spingere i vertici Rai a pensare già al ritorno. Alla conduzione, come scritto dal giornale e salvo cambiamenti, dovrebbe esserci di nuovo Amadeus.

Amadeus sempre più vicino alla conduzione di Sanremo: confermato a Ora o mai più il suo nome salta fuori anche per la settantesima edizione Festival nel 2020

Il 2020 potrebbe essere un anno pieno di sorprese e impegni per Amadeus. Lo showman siciliano, come scritto stamane da Oggi, oltre ad essere stato confermato per la conduzione della prossima edizione di Ora o mai più, sarebbe sempre più vicino ad ottenere il ruolo per il prossimo Festival di Sanremo. Forse è ancora un po’ troppo presto per pensare al sostituto di Claudio Baglioni. Tutto potrebbe cambiare e, in 12 mesi, tantissime potrebbero essere le novità e i colpi di scena. Proiettandoci sul presente, però, Amadeus resta uno dei nomi più quotati.

Ora o mai più, edizione all’insegna delle polemiche: scontri e incomprensioni nel programma di Amadeus

Incomprensioni, liti, disguidi e battibecchi tra concorrenti e giuria, il pubblico di Ora o mai più ha assistito a tutto questo nelle ultime settimane. Il programma di Amadeus, forse anche per questo motivo, è riuscito ad accendere il dibattito anche sui social. Fan e telespettatori attivi su Facebook, Instagram e Twitter non hanno perso occasione per esprimere la propria opinione e, nella maggior parte dei casi, non hanno riservato sconti a nessuno.