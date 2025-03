Ora o Mai Più, clamoroso spoiler sul vincitore: chi è. Patatrac Rai?

C’è puzza di un grosso patatrac comunicativo in casa Rai Uno. Di recente sono stati annunciati gli ospiti di Domenica In che Mara Venier accoglierà in studio il 2 marzo. Poche ore prima, ossia durante la serata dell’1 marzo, Marco Liorni andrà in onda sull’ammiraglia della Tv di Stato con la finalissima di Ora o Mai Più, giunto alla settima e ultima puntata. E che cosa ci azzeccano gli ospiti di ‘Zia Mara’ con l’atto finale del talent show di Liorni? Potrebbero azzeccarci più di quel che si potrebbe evincere da una prima impressione e potrebbero anche aver spoilerato sbadatamente con largo anticipo chi sarà il vincitore di Ora o Mai Più.

Puzza di spoiler sul vincitore di Ora o Mai più

Si proceda con ordine: lo show di Liorni è stato trasmesso in diretta nelle prime cinque puntate, mentre la finale e la semifinale, per scelta della Rai, sono state registrate. E infatti per questi ultimi due appuntamenti è ovviamente stato tolto il televoto da casa. Il punto è che essendo anche l’atto conclusivo del programma già stato registrato, il vincitore già c’è. Ed è qui che scatta ‘l’intreccio’ alquanto sospetto con Domenica In.

Il 2 marzo chi sarà accolto come ospite da Mara Venier tra coloro che hanno gareggiato a Ora o Mai Più? Solamente uno dei concorrenti, vale a dire Pierdavide Carone. Tutti gli altri ospiti della ‘Zia’ non sono personaggi che hanno avuto a che fare con il talent show. Il ragionamento è quindi piuttosto banale: non è che Carone è il trionfatore della trasmissione condotta da Liorni e per questo è stato invitato a Domenica In?

Se così fosse, si sarebbe innanzi a un vero e proprio patatrac o, per dirla alla Ferragni, a un errore di comunicazione. Tra poche ore si avrà la risposta al quesito. Sempre ammesso e non concesso che abbia trionfato Carone, la prossima volta, in una situazione simile, la comunicazione dell’ospitata la si potrebbe tranquillamente tenere nascosta così da evitare spoiler ‘pacchiani’.

La classifica generale di Ora o Mai più prima della finale

Va detto che chi ha seguito Ora o Mai Più sa bene che Carone è il favorito. Non a caso guida saldamente la classifica generale con 89 punti complessivi. Dietro di lui, a parimerito, ci sono con 65 punti Matteo Amantia e Antonella Bucci, Quindi Loredana Errore con 62, Pago e Valerio Scanu con 61, Carlotta con 29 e a chiudere Anonimo Italiano a quota 33. Insomma, nessuno si stupirebbe nel vedere Carone salire sul gradino più alto del podio. Ciò non toglie che, sempre ammesso e non concesso che l’ospitata a Domenica In sia sinonimo di spoiler, una simile svista non sarebbe assolutamente concepibile.