Ora O Mai Più, battuta di Rettore su Fogli: la reazione della moglie

Questa sera su Rai 1 è andata in onda la finale di Ora O Mai Più, programma condotto da Marco Liorni che offre una seconda possibilità a vecchie glorie della musica. Ogni artista in gara è stato affiancato nel suo percorso da un coach. Tra questi ci sono stati anche Donatella Rettore e Riccardo Fogli. Tra i due si è venuto a creare un momento d’imbarazzo dopo l’esibizione del membro dei Pooh insieme ad Anonimo Italiano a causa di una battuta fatta dalla cantante. Scopriamo che cosa è accaduto e quale è stata la reazione della moglie di Riccardo Fogli.

La battuta di Rettore su Fogli: la reazione della moglie

Anche questa terza edizione di Ora O Mai Più è giunta al termine. Questa sera è difatti andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata del programma condotto da Marco Liorni che offre una seconda possibilità a vecchie glorie della musica. Ognuna di queste è stata affiancata nel suo percorso da un coach, tra cui anche Donatella Rettore e Riccardo Fogli. La prima ha affiancato nello specifico Carlotta mentre il secondo Anonimo Italiano. Proprio dopo l’esibizione del membro dei Pooh insieme ad Anonimo Italiano, Rettore si è abbandonata ad una battuta che ha scatenato alcuni momenti d’imbarazzo tra i due.

Nello specifico la cantante di “Splendido Splendente” ha definito l’esibizione “inquietante”, portando Riccardo a replicare con un “senti chi parla!”. Rettore ha successivamente scherzato con Fogli abbandonandosi ad un gioco di parole con il suo cognome: “Questa sera ti sfoglio come una margherita!”. Immediatamente Riccardo ha precisato come avesse detto “sfoglio” e non “spoglio“, indicando la fede che porta al dito. Donatella ha poi continuato definendo il membro dei Pooh un “cavallo pazzo”. A quel punto Fogli l’ha invitata a giudicare l’esibizione di Anonimo Italiano, sottolineando come a giudicare lui ci pensasse già sua moglie. Quest’ultima, inquadrata dalla telecamera, ha annuito come a confermare le parole del marito.

Donatella ha risposto dicendo: “quando devi scappare da un giudizio sempre tiri fuori tua moglie”. La cantante ha poi invitato la moglie di Riccardo a raggiungerlo sul palco. Inquadrata dalla telecamera si è potuto leggere sul labiale della donna un “no”. Questa, difatti, non si è alzata dal proprio posto.