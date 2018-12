Ora o mai più, anticipazioni sui concorrenti della seconda edizione

I nomi dei possibili concorrenti dello show di Rai1 con Amadeus

Dovrebbe essere fissato per il prossimo 19 gennaio 2019 il debutto della seconda edizione di Ora o Mai più. Il programma condotto da Amadeus è pronto a tornare in onda il sabato sera su Rai1. Lo show musicale tornerà per sei puntate settimanali e si prenderà una pausa il 9 febbraio per lasciare spazio al Festival di Sanremo. Iniziano a rimbalzare in rete i nomi dei possibili concorrenti. Secondo le prime anticipazioni tra i cantanti che potrebbero approdare al programma con lo scopo di rilanciare la propria carriera ci sarebbero Jessica Morlacchi dei Gazosa, Pago, Davide de Marinis, Paolo Vallesi e Simona Bencini de I Dirotta su Cuba. Gli artisti sarebbero stati contattati dalla produzione con cui al momento starebbero discutendo i dettagli della collaborazione. Per ora non sono arrivate ancora conferme nè smentite dai diretti interessati. Non resta che attendere per saperne di più. Ricordiamo invece che i coach della prima edizione sono stati Marco Masini, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Loredana Bertè, Fausto Leali, Patty Pravo, Red Canzian e Marcella Bella.

Ora o Mai più 2: chi sono i nuovi concorrenti

Ora o Mai più: prima edizione vinta da Lisa

Alla prima edizione hanno preso parte Valeria Rossi, Marco Armani, Alessandro Canino, Stefano Sani, i Jalisse, Massimo Di Cataldo, Francesca Alotta (in sostituzione di Donatella Milani che ha lasciato il programma per motivi familiari) e Lisa. Quest’ultima alla fine si è aggiudicata la vittoria.