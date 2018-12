Ora o mai più torna a gennaio: Paolo Vallesi tra i nuovi concorrenti?

Quando torna in tv Ora o mai più con Amadeus: news anche sui nuovi concorrenti

Dopo il grande successo ottenuto la scorsa estate, Ora o mai più torna su Rai Uno. Secondo le ultime indiscrezioni, il programma ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus, partirà con una seconda edizione il prossimo gennaio. Molto probabilmente in onda il sabato sera, per contrastare C’è posta per te di Maria De Filippi. In attesa di conferme si pensa già ai nuovi concorrenti. Tra questi potrebbe esserci Paolo Vallesi. A farlo sapere è il settimanale Vero. Il cantante della celebre canzone La forza della vita sarebbe tra i più corteggiati dalla produzione. E di recente è apparso come ospite a una delle ultime puntate di Tale e Quale Show, dove è stato imitato da Massimo Di Cataldo (che, ironia della sorte, era nel cast della prima edizione di Ora o mai più). Vallesi accetterà di tornare in gioco nello show Rai?

Vita privata e carriera del cantante Paolo Vallesi

Paolo Vallesi, classe 1964, ha ottenuto grande popolarità negli anni Novanta. Ha vinto Sanremo Giovani nel 1991 con la canzone Le persone inutili. Nel 1992 ha ottenuto il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano La forza della vita, diventato nel tempo un classico della musica italiana. Non solo in Italia: in quegli anni il cantante ha avuto grande successo pure in Spagna e in America Latina. Di recente è tornato al Festival di Sanremo: nel 2017 è stato invitato come ospite d’onore con Amara, con la quale ha presentato il pezzo Pace. Tempo fa Vallesi ha partecipato pure al reality show La Talpa.

Le altre curiosità sul cantante Paolo Vallesi

Dal 1992 Paolo Vallesi è terzino della Nazionale Italiana Cantanti. Il musicista ha un figlio, Francesco, nato quando aveva poco più che venti anni.