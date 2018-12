Ora o mai più 2019: ultime news su coach e concorrenti della seconda edizione

Ora o mai più 2019, ultime news sui concorrenti: quelli che – forse – prederanno parte alla seconda edizione Ora o mai più 2019, ultime news sui concorrenti: quelli che – forse – prederanno parte alla seconda edizione

Continuano a trapelare indiscrezioni e notizie in anteprima sulla seconda edizione di Ora o mai più. Il programma Rai ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus, come molti già sapranno, il prossimo anno tornerà in TV, ma sui concorrenti in gara e i coach si è già iniziato a parlare. A riportare le ultime news sulla trasmissione è stato tvblog.it. Oggi, rispetto ai personaggi in gara su cui si vocifera da tempo, nuovi nomi sono stati fatti. Tra questi, in forse ma molto vicina ad essere presa, c’è Carla Quadraccia, alias Carlotta che negli anni 2000 raggiunse il successo grazie a “Frena”, bravo diventato un tormentone estivo ai tempi. La produzione starebbe al momento valutando anche: Aleandro Baldi (vincitore di Sanremo Giovani nel 1992 con il brano “Non amarmi”), Donatella Milani (che l’hanno scorso ha dovuto rinunciare per motivi personali) e forse Silvia Salemi.

Ora o mai più 2019: tutti i concorrenti confermati

Confermati per la seconda stagione di Ora o mai più, sempre stando a quanto riportato da Blogo, sarebbero stati invece: Jessica Morlacchi (ex componente del gruppo I Gazosa), Barbara Cola (voce del duetto “In amore” di Gianni Morandi), Roberto Scozzi (in arte Anonimo Italiano) e – come vi avevamo anticipato già qui – Davide De Marinis e Paolo Vallesi. Vi avevamo parlato anche dell’eventualità che Pago potesse partecipare alla trasmissione nel 2019. Il suo nome, pur essendo ancora tra i papabili, rimane ancora tra i concorrenti ancora non confermati ufficialmente dagli addetti ai lavori.

Ora o mai più 2019: chi saranno i coach della prossima edizione?

I coach se seguiranno i vari artisti a Ora o mai più nel 2019 è molto probabile che rimarranno gli stessi. Pare che la produzione, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, siamo molto propensa a riconfermare lo stesso team dell’anno scorso.