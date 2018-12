Ora o mai più 2019: Tiziana Rivale tra i nuovi concorrenti?

Tiziana Rivale tra i papabili concorrenti di Ora o mai più 2019

Continuano ad emergere nuove indiscrezioni su Ora o mai più, il format ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus. Dopo il successo della prima edizione, sembra che il programma tornerà su Rai Uno a gennaio 2019. E in queste settimane si stanno cercando i concorrenti giusti, in grado di entusiasmare il pubblico. Tra i papabili pare ci sia Tiziana Rivale, la vincitrice del Festival di Sanremo 1983. A farlo sapere è il settimanale Vero, che ha svelato pure altri presunti candidati: Jessica Morlacchi dei Gazosa e Paolo Vallesi. Ma in lizza, come scritto da Tv Blog, ci sarebbero anche: Pago, Davide De Marinis e Simona Bencini de I Dirotta su Cuba.

La carriera della cantante Tiziana Rivale

Tiziana Rivale, classe 1960, è diventata famosa con la partecipazione al Festival di Sanremo 1983. Si è classificata al primo posto con Sarà quel che sarà, rimasta fino ad oggi la sua canzone più conosciuta in Italia. Negli anni Ottanta e Novanta ha continuato a cantare e ha partecipato pure a diverse trasmissioni televisive, come Domenica In. Parallelamente ha portato avanti la sua carriera all’estero, tra America e Asia. Negli ultimi anni si è dedicata prevalentemente ad altri paesi anziché al nostro: Ora o mai più è l’occasione giusta per tornare in pista nel Belpaese?