Oppini, nuovo amore? Fan segnalano, ma (forse) non è come sembra

Francesco Oppini ha una nuova fidanzata? Ormai sono lontani i tempi in cui ha fatto sognare il pubblico del Grande Fratello Vip con il suo amore per Cristina. Sembrava essere un amore destinato al per sempre, una coppia perfetta e di sicuro erano molto innamorati. Poi però qualcosa è successo e si sono allontanati, fino alla rottura. Nessuno dei due ne ha parlato sui social, nessuno dei due ha annunciato la fine della relazione. Da parte loro c’è stato assoluto silenzio, ma gli indizi a un certo punto hanno parlato per loro.

Tutto d’un tratto, infatti, Oppini e l’ex Cristina non sono apparsi più insieme sui social. Prima di tanto in tanto pubblicavano foto insieme, dopo nulla più. Con grande dispiacere di chi si è affezionato a loro e ha sognato con il loro amore, sembrava ormai essere definitivamente finita. Anche quando è spuntato fuori il gossip sulla rottura da parte loro non sono arrivati commenti. Così come forse non arriveranno dopo oggi e dopo questo nuovo pettegolezzo sul figlio di Alba Parietti: si sta parlando di un possibile nuovo amore.

Gli indizi in questo caso sono ancora pochi e debolucci. Una sola foto di una ragazza di nome Francesca ha scatenato il gossip su Oppini: Francesca è la nuova fidanzata? Per ora solo un’ipotesi che si basa su una foto sui social. La ragazza ha postato tra le sue stories su Instagram una foto in cui tiene tra le mani il gatto di Francesco. Non solo, pare proprio trovarsi a casa dell’ex gieffino! I fan hanno subito notato il tutto e hanno segnalato la questione ad Amedeo Venza, che lo ha riportato tra le sue storie.

Sulla foto però Francesca ha scritto: “Oggi catsitter”. Controllando il profilo di Oppini è chiaro che lui sia in viaggio oggi e che sia mancato anche ieri, quindi nulla esclude che questa ragazza sia solo un’amica e che si sia recata a casa di Francesco per badare al gatto. Tanto è vero che lui stesso ha condiviso la foto sul suo profilo scrivendo: “Nel frattempo mentre papà è via Martino ha la sua catsitter”. Per ora, dunque, sembrerebbe essere solo un’amica, o comunque la catsitter del piccolo Martino. I fan, stavolta, potrebbero aver preso solo un abbaglio.