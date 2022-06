Opinioniste GF Vip, Signorini rompe il silenzio: Katia Ricciarelli è fuori

Katia Ricciarelli sarà una delle opinioniste del Grande Fratello Vip 7, anzi no, parteciperà a Tale e Quale Show di Carlo Conti: nelle ultime settimane si sono ricorse parecchie voci, spesso discordanti, circa i prossimi impegni televisivi dell’ex moglie di Pippo Baudo. A più riprese la soprano veneta, dopo che è stato reso noto che le opinioniste del GF Vip 6 non sono state confermate (Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non faranno più parte della squadra del programma), è stata accostata proprio al GF. Secondo alcuni ben informati, Alfonso Signorini le avrebbe proposto di accompagnarlo nella prossima edizione del reality show, che aprirà i battenti a settembre. Ebbene? Cosa c’è di vero? Poco, se non nulla.

Signorini, con un intervento pubblicato su Chi Magazine, ha per la prima volta parlato delle indiscrezioni che volevano la cantante lirica tra i protagonisti in studio del GF Vip 7. Il giornalista ha stroncato tale ipotesi, rimarcando che “Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma”. Dunque, sui due posti vacanti lasciati liberi dalla Volpe e dalla Bruganelli, si è sempre in alto mare.

Grande Fratello Vip 7, retroscena sul cast: Spinalbese e di ‘riflesso’ Belen

Signorini, oltre a commentare la questione relativa a Katia Ricciarelli, ha anche evidenziato che molti nomi circolati in questi giorni in merito al prossimo cast dello show sono “fantasie”. Discorso diverso per Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez (i due hanno avuto la piccola Luna Marì lo scorso luglio).

Il giovane spezzino avrebbe ceduto alle lusinghe del programma e avrebbe accettato l’offerta. Se così fosse, Belen si ritroverebbe di nuovo e di ‘riflesso’ a essere al centro del gossip.

Già lo scorso anno è stata parecchio chiacchierata nella Casa più spiata d’Italia in quanto nel loft di Cinecittà è sbarcato Gianmaria Antinolfi, con il quale ha avuto un flirt in passato (la relazione risale a quando si separò da Stefano De Martino per la seconda volta). Adesso la storia rischia di ripetersi. E pare che la modella sudamericana non abbia preso benissimo il fatto che l’ex avrebbe detto di sì al GF Vip.