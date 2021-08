Onestini tuona su Zorzi: c’entrano Oppini e Tonon

Del rapporto speciale fra Luca Onestini e Raffaello Tonon al Grande Fratello Vip ci ricordiamo tutti molto bene. L’ex Uomini e Donne e il celebre opinionista, all’interno della casa più spiata d’Italia, avevano stretto un’amicizia che aveva commosso tutti.

Tonon in particolare, si era persino mostrato in lacrime, un giorno, nei confronti di una persona che all’interno del reality gli aveva letteralmente cambiato l’esistenza. “Si preoccupa per me. Non pensavo che, così deluso dalla vita, avrei ancora provato certe emozioni” aveva commentato, in lacrime, Tonon di fronte agli altri inquilini della casa. La “bromance” fra i due concorrenti era solida a tal punto da aver spinto i fan della trasmissione, su Twitter, a creare il cosiddetto ship-name Oneston.

Tutto bellissimo, tutto perfetto. Peccato soltanto che questo rapporto ad alcuni celebri colleghi gieffini puzzi un pochino. Colleghi del calibro di Tommaso Zorzi, che con la sua solita lingua biforcuta che abbiamo imparato a conoscere ha avuto qualcosa da ridire.

Quando un fan su Instagram ha fatto notare ad Onestini che Zorzi aveva definito il suo avvicinamento a Tonon come “fake”, l’ex tronista ha commentato con un laconico: “Devo commentare o si commenta da solo?”.

Questa non è nemmeno l’unica volta che Luca Onestini si sente in dovere di dire la sua su Zorzi. In un’intervista concessa a Casa Chi lo scorso anno, il modello aveva raccontato:

A me è sembrato un personaggio particolarmente costruito, che può funzionare bene su Twitter, può fare il leone da tastiera molto bene, però poi voglio vedere se avrà la personalità di fare un percorso del genere. Credo si sia messo una bella mascherina pure lui.

A quanto pare, insomma, per Tommaso Zorzi la sua amicizia con Francesco Oppini sarebbe stata molto diversa e decisamente più autentica rispetto a quella instaurata dagli Oneston. Ma sarà davvero così? Potrebbe anche essere, anche se ormai, lo sappiamo bene, il rapporto che tanto aveva appassionato le fan dell’influencer su Twitter è andato allo sfacelo.

Proprio di recente, dopo che un controverso video di Francesco Oppini è rispuntato online, Tommaso Zorzi ha deciso di togliere all’ormai ex amico il follow su Instagram. Ad inserirsi nella querelle è stata anche Selvaggia Roma, che sempre su Instagram ha accusato Oppini di aver finto di non essere omofobo per pura facciata. Quello che è certo che è Zorzi e Oppini, fuori dalla casa, non hanno mantenuto alcun legame. E per fortuna che stavamo parlando un’amicizia sincera!